Nur für 2 Tage: Media Markt und Saturn bieten 19% MwSt.-Rabatt

Nur noch bis zum 27. Mai profitiert ihr von zwei 19-Prozent-Aktionen, bei denen euch die Elektronikhändler die Mehrwertsteuer (MwSt.) erlassen. Zum einen in der beliebten Samsung Galaxy Week , zum anderen während der Sony-Days . Fernseher, Smartphones, Laptops und Audio-Produkte stehen dabei im Mittelpunkt. Neue Angebote sind zudem im aktuellen Media Markt-Prospekt zu finden. Und wer zum Vatertag bzw. Herrentag (Christi Himmelfahrt) noch nach einem passenden Geschenk sucht, wird in den Bereichen Gaming und Haushalt fündig.Es sind natürlich nicht nur 4K-TVs, Handys und Notebooks, die heute stark reduziert sind. Dank eines neuen Speicher-Sales sinken auch die Preise für SSDs, Festplatten und Speicherkarten. Hinzu kommen eine Vielzahl von Tablets, Smart-Home-Gadgets, Kameras und Haushaltsgeräten. Für den Rabatt werden keine Gutscheine oder Coupon-Codes benötigt, allerdings solltet ihr auf mögliche Cashbacks achten. Die Lieferung ist dabei oft versandkostenfrei und alternativ kann während der Bestellung eine Abholung für die Filialen vor Ort reserviert werden.Ein großes Sparpotenzial zeigt sich in der Samsung Galaxy Week. Hier könnt ihr ab sofort die Mehrwertsteuer (19 Prozent) sparen. Zu den Highlights gehören das Android-Smartphones Samsung Galaxy A52s 5G mit 128 GB Speicher für nur noch 251 Euro und die Samsung Galaxy Watch 4 Classic (46 mm) zum günstigen Preis von nur 209 Euro. Auch das beliebte Galaxy S21 FE 5G ist für unter 495 Euro erhältlich und kommt teilweise in einem Bundle mit einem Schnellladegerät. Gespart werden kann zudem mit den Truly-Wireless-Kopfhörern Samsung Galaxy Buds Pro für 99 Euro oder dem Android-Tablet Galaxy Tab A8 für 168 Euro.Zu unseren Favoriten bei Media Markt und Saturn gehören des weiteren die neuen Angebote aus der Kategorie der Speichermedien. Unter anderem ist die Festplatte WD My Passport mit 5 TB Speicher für 94 Euro erhältlich. Als Topseller gilt zudem die WD Elements Desktop mit 8 TB als HDD-Datengrab für nur noch 139 Euro. Ebenso wird die Samsung 980 SSD mit 1 TB für günstige 88 Euro ausgeschrieben, während die Pro-Version mit 2 TB für 271 Euro erhältlich ist. Im klassischen SATA-Format gibt es hingegen die SanDisk Ultra 3D SSD mit satten 4 TB Speicher für 349 Euro. Das M.2-Pendant mit 1 TB Kapazität wird für nur 79 Euro verkauft.Werfen wir einen Blick ist das Prospekt von Media Markt, zeigen sich der Samsung GU 50 AU 7199 (50 Zoll) 4K-Fernseher für nur noch 444 Euro und der LG OLED 77 G1 9LA (77 Zoll) für reduzierte 3199 Euro. Ebenso stehen die Over-Ear-Kopfhörer JBL Tune 750 BT für 66 Euro und die Truly-Wireless-Kopfhörer Galaxy Buds Live für 55 Euro im Mittelpunkt. Außerdem solltet ihr euch das Asus ZenBook 13 mit OLED-Display, AMD Ryzen 7-Prozessor, 16 GB RAM und 512 GB SSD für nur noch 749 Euro genauer ansehen. Gamer hingegen könnten sich mit dem Samsung S27 Odyssey G5 anfreunden, einem 27-Zoll-Monitor mit WQHD-Auflösung und 165 Hz für nur noch 299 Euro.Die Vatertags-Aktionen in den Online-Shops und Prospekten von Media Markt und Saturn bringen ebenso einige Schnäppchen zum Vorschein. Mit dabei ist zum Beispiel das Huawei MateBook D15 mit Intel Core i5-Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher und 512 GB SSD für nur 539 Euro. Außerdem erhält man die Xiaomi Watch S1 Smartwatch jetzt für nur 188 Euro. Oder aber es soll ein JBL Flip 5 Bluetooth-Lautsprecher sein, der in verschiedenen Farben für je 99 Euro angeboten wird. Weiterhin verkauft man die Nintendo Switch im Bundle mit Switch Sports zum Sparpreis von 311 Euro und der LG OLED 65 A1 9LA (65 Zoll) ist für reduzierte 1099 Euro erhältlich.