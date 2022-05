Neue Aldi-PCs: Gaming-Desktops mit Nvidia RTX 3080 Ti ab 2. Juni

Die Discounter Aldi Nord und Süd kündigen den Verkauf neuer Gaming-PCs an. Über den Online-Shop werden ab dem 2. Juni 2022 diverse Desktops zu Preisen ab 1399 Euro angeboten. Das Spitzenmodell erscheint mit einem Intel Core i9 und der Nvidia GeForce RTX 3080 Ti.

Günstigere Alternativen mit RTX 3060 / RTX 3070 bei Aldi

Medion / Aldi

Aus den aktualisierten Aldi-Prospekten gehen die neuen Angebote der Discounter im Entertainment-Bereich hervor. Im Mittelpunkt steht erneut der bekannte Medion Erazer Hunter X20 , ein High-End-Desktop für Gamer. Für 3599 Euro soll er im gemeinsamen Online-Shop von Aldi Nord und Aldi Süd ab nächster Woche Donnerstag (02.06.) über die virtuelle Ladentheke gehen. Zur Ausstattung gehören ein Intel Core i9-12900KF -Prozessor nebst 32 GB DDR5-RAM und der Kombination aus einer 2-TB-SSD und einer klassischen 2-TB-Festplatte. Als Grafikkarte wird die Nvidia GeForce RTX 3080 Ti verbaut.Der Erazer Hunter X20 setzt als einziger der drei neuen Aldi-PCs auf diverse Markenkomponenten. Darunter befindet sich ein Gigabyte Z690 Aorus Pro AX-Mainboard und ein Seasonic Focus GX-750-Netzteil. Zur Kühlung der CPU verwendet Medion zudem eine Alphacool Eisbaer 240-Wasserkühlung. Verpackt wird das Ganze in einem nicht näher bezeichneten "Markengehäuse" von In Win. Zu den weiteren Eckdaten zählen 2,5 Gbit-LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 und insgesamt 15 USB-Anschlüsse - nur einer davon als USB-C 3.2 Gen 2 2x2.Abseits des Hunter X20 verkauft Aldi zwei Gaming-PCs unter der Bezeichnung Medion Erazer Engineer X10, die wahlweise für 1399 Euro oder 1599 Euro erhältlich sind. Beide Desktops werden mit einem Intel Core i7-11700-Prozessor, 32 GB DDR4-Arbeitsspeicher und einer 1-TB-SSD ausgestattet. Unterschiede sind nur im Bereich der Grafikkarte zu erkennen. Hier haben Interessenten die Wahl zwischen einer Nvidia GeForce RTX 3060 LHR mit 12 GB GDDR6-Speicher oder der GeForce RTX 3070 LHR mit 8 GB GDDR6-VRAM. Sämtliche Gaming-Angebote sind dabei nur im Online-Shop und nicht in den Aldi-Filialen zu haben.