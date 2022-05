Apple startet überraschend früh die erste iOS 15.6-Beta

Apple hat kurz nach der Freigabe von iOS 15.5 jetzt die erste öffentliche Beta-Version für iOS 15.6 und iPadOS 15.6 freigegeben. Das geht nun schneller als gedacht - über enthaltene Neuerungen ist aber noch nichts bekannt.

So nehmt ihr am Beta-Programm teil

Bislang hat Apple nur die Beta-Version für Entwickler veröffentlicht. Damit startet die neue Betriebssystem-Version jetzt in die Testphase. Apple hat bisher noch keine Details für iOS 15.6 angekündigt - es gibt daher nur sehr wenige Informationen. In den Release Notes für Entwickler findet man noch keine Hinweise auf die kommenden Änderungen. Das Online-Magazin AppleInsider spekuliert daher bereits, ob diese nächste iOS-Version denn überhaupt sichtbare Änderungen für Nutzer bringen wird, oder ob sich dieses Update nur auf Verbesserungen und Fehlerbehebungen konzentrieren wird.Die Buildnummer für die Entwickler-Version von iOS 15.6 und iPadOS 15.6 ist 19G5027e. Endverbraucher können die iOS-Beta bisher noch nicht herunterladen.Nur angemeldete Entwickler bekommen derzeit die erste Beta für iOS 15.6. Das könnte sich aber schon bald ändern. Die Teilnahme am Beta-Programm ist kostenlos und setzt eine einmalige Anmeldung zum Programm unter beta.apple.com/sp/de/betaprogram von dem entsprechenden Gerät voraus. Das gilt im Übrigen für alle Beta-Versionen, die Apple testet, also für iPhone iPad , Watch, Mac und TV. Nutzer müssen dafür ihre Apple ID hinterlegen und erhalten dann das Update automatisch über die Aktualisierungs-Funktion. Auch neue Versionen kommen dann automatisch auf das Gerät.Die neue Version ist ab sofort für registrierte Nutzer als Over-the-Air-Aktualisierung verfügbar. Das Testen der Beta-Versionen erfolgt immer auf eigenes Risiko und sollte nicht auf dem Produktivsystem laufen. iOS 15.6 sollte innerhalb der nächsten Wochen fertiggestellt werden, eine lange Entwicklungszeit wird nicht erwartet.Neben den ersten Betas für iOS und iPadOS gibt es ebenso Vorab-Versionen für MacOS Monterey 12.5, tvOS 15.6 Dev Beta 1, watchOS 8.7 und für die HomePod Software 15.6.