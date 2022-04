Smartes Drucken: Dank HP Instant Ink nie wieder leere Patronen

Hewlett-Packard erleichtert das Drucken, denn dank des HP Instant Ink-Tintenlieferserivce müssen sich Nutzer nie wieder Gedanken über leere Patronen oder Toner machen. HP liefert euch die Tinte direkt an die Haustür und reduziert eure Druckkosten um bis zu 70 Prozent.

Günstige Instant Ink-Tarife vom Einsteiger- bis zum Profi-Drucker

Kosten- und zeitsparend: Bis zu 70% an Tintenkosten einsparen

Innovativ: Erleben Sie eine neue Art des Druckens inkl. Online-Auswertung

Bequem und unkompliziert: Automatisch und rechtzeitig Tinte nach Hause geliefert bekommen

Nachhaltig: Tinte, Lieferung und Recycling sind im Preis enthalten

Das Beste dabei: Der HP Instant Ink-Service ist jederzeit kündbar

Jetzt die neue Art des Druckens erleben!

HP

Wer sich von leeren Füllständen nicht mehr spontan überraschen lassen möchte, für den bietet sich der beliebte HP Instant Ink-Lieferservice an. "Nie wieder leere Druckerpatronen!" verspricht das Unternehmen, das sich für euch bereits ab 0,99 Euro pro Monat um die rechtzeitige Zustellung neuer Patronen und Toner kümmert. Das einzige was ihr dafür benötigt ist ein Instant Ink-kompatibler HP-Drucker, der nicht etwa nur für Profis im Office-, sondern auch im günstigen Einsteigerbereich zu haben ist - zum Beispiel bei Media Markt Nach einer kurzen Registrierung bei HP kann es auch schon losgehen. Dabei entscheidet ihr, welcher HP Instant Ink-Tarif am besten zu eurem Druckverhalten passt. Denn ihr zahlt nicht etwa für Patronen, sondern für gedruckte Seiten. Für "Wenigdrucker" starten die Tarife bereits ab monatlich 0,99 Euro für 10 Seiten, wobei HP für Privathaushalte den Bestseller-Tarif mit 100 Seiten pro Monat für nur 5,99 Euro empfiehlt. Preiswerte Tintentarife werden dabei für bis zu 700 Seiten, Tonertarife für bis zu 1500 Seiten angeboten. Somit kann auch die Nutzung im Home-Office optimal abgesichert werden.HP Instant Ink bietet euch dabei die volle Flexibilität. Alle Tarife können monatlich gewechselt oder gekündigt werden. Zudem wird das nicht verbrauchte Seitenkontingent unkompliziert angesammelt. Beim Bestseller mit 100 Seiten pro Monat dürft ihr so ein Kontingent von bis zu 300 Seiten aufbauen. Und solltet ihr mehr verbrauchen, könnt ihr wahlweise den Tarif aufstocken oder zusätzlich 10 Seiten für einen Euro ordern. Und wie spart man dabei 70 Prozent? Ganz einfach: Am Ende des Tages zählt der Preis pro gedruckter Seite, der mit dem HP Instant Ink-Abo deutlich unter dem des klassischen Patronenkaufs liegt.