Elektronisches Papier: E Ink verkündet Durchbruch bei farbigem ePaper

E Ink, das Unternehmen, das hinter der gleichnamigen Displaytechnologie steht, hat die nächste Generation seines E-Paper mit Farbdarstellung angekündigt - und kann dabei große Fortschritte vermelden. Bildqualität und vor allem Reaktionszeit wurden deutlich verbessert.

Deutlich schnellere Farbdarstellung

Anvisierter Nutzen

E Ink hat viele klare Vorteile: Einmal geladen können Inhalte ohne weitere Stromzufuhr und ohne Beschädigung des Panels dargestellt werden, das reduziert auch den Gesamtbedarf enorm. Im Bereich der statischen Anzeige von Inhalten ist man hier den anderen Display-Techniken also klar überlegen. Allerdings birgt dieser Vorteil auch einen Nachteil: Für die Darstellung neuer Inhalte brauchen die Displays dieser Art sehr viel mehr Zeit als man das von LED-Panels gewöhnt ist. Die nächste Generation, E Ink Gallery 3 genannt, macht hier sehr deutlich Fortschritte.Um diesen " Durchbruch " wirklich in Relation setzen zu können, ist ein Blick auf die erste Generation der E Ink Gallery-Technik wichtig. Diese hatte eine Aktualisierungszeit von zwei Sekunden für Schwarz-Weiß und zehn Sekunden für Farbe. Wie die Entwickler schreiben, wurde die Aktualisierungszeit für Schwarz-Weiß bei Gallery 3 auf 350 Millisekunden verbessert. Die Farbdarstellung staffelt sich dann in verschiedene Modi: Der "schnelle Farbmodus" liegt bei 500 ms, der "Standardfarbmodus" bei 750-1000 ms. Für die beste Farbdarstellung nach Wechsel des Inhalts lässt sich das Display aber immer noch 1500 ms, sprich 1,5 Sekunden, Zeit.Dazu kommt eine deutliche Steigerung der Auflösung. Lag diese beim Vorgänger noch bei 150ppi, kann man diese bei der neuen Generation auf eine Pixeldichte von 300ppi verdoppeln. Zu guter Letzt leistet das neue Panel auch einen Support von Eingaben per Stifteingabe, die bleibt aber auf Schwarz und Weiß "und einige Farben" beschränkt - hier fehlen noch Details.Johnson Lee, Geschäftsführer von E Ink, sorgt dann auch für eine klare Einordnung, wo man den perfekten Nutzen für die Technologie sieht. Sie sei optimal für "verbessertes Leseerlebnis für eBooks und für die farbige Anzeige und Bearbeitung von Dokumenten in eNotes". Interessant ist dabei auch ein weiteres Detail, das Lee nennt: E Ink will für Forschung und Entwicklung der neuen Panels 100 Millionen Dollar investiert haben. Man darf gespannt sein, in welchen Produkten sie bald zum Einsatz kommen.