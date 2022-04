Nur diese Woche: Media Markt und Saturn bieten 19%-MwSt.-Rabatt

In den Online-Shops von Media Markt und Saturn brechen die letzten Tage des großen 19-Prozent-Rabatts an. Zudem findet man viele günstige Technik-Angebote in den neuen Prospekten und Sales. Unser Überblickt zeigt euch die besten Schnäppchen-Deals.

Media Markt: Neue Oster-Angebote und 19 Prozent MwSt.-Rabatt

Tagesdeal bei Media Markt: HyperX Cloud II Gaming-Headset für nur 49 Euro

Super-Sale bei Saturn: Laptops, SSDs, Fernseher & Smartphones

Tagesdeal bei Saturn: AVM FritzBox 7590 AX Wi-Fi 6 Router für nur 249 Euro

Neuer Prospekt und 3fach-Vorteil-Deals!

Neuer Prospekt und toller Super-Sale!

Saturn

Nur bis zum 14. April (Donnerstag) könnt ihr von der 19-Prozent-Aktion und dem damit verbundenen Mehrwertsteuer-Rabatt auf viele Samsung-Geräte profitieren. Der beliebte Saturn Super-Sale endet hingegen bereits morgen Abend, während das Media Markt-Prospekt mit tollen Oster-Angeboten noch bis nach den Feiertagen weitergeführt wird. Gänzlich neu starten die Händler mit den Frühlingsaktionen der Woche, die sich aktuell auf die Bereiche Formel 1 und Motorsport sowie praktische Haushaltsgeräte konzentrieren. Spezielle Gutscheine oder Coupon-Codes benötigt ihr für den Preisnachlass nicht.Das größte Sparpotenzial erhalten derzeit Schnäppchen-Jäger auf der Suche nach Samsung-Smartphones und -Smartwatches. Aber auch in den Kategorien der Fernseher, Notebooks, Tablets und Smart-Home-Gadgets werden stark reduzierte Preise geboten. Ebenso könnt ihr euch auf einen Rabatt auf PC-Zubehör freuen, der vor allem bei SSDs, Festplatten und Speicherkarten greift. Kleiner Tipp: Schaut auch in die Deals des Tages von Media Markt und Saturn . Die Lieferung ist wie üblich oft versandkostenfrei und alternativ ist eine Abholung in den Filialen vor Ort möglich.Die Deals aus dem neuen Prospekt von Media Markt können sich sehen lassen. Unter anderem gibt es das Asus VivoBook mit 14-Zoll-Display, Intel Core i3-Prozessor, 8 GB RAM und 512 GB SSD inklusive dem Microsoft 365 Single-Paket für Office-Programme zum Sparpreis von nur noch 499 Euro. Ebenso ist das beliebte Doppelpack aus zwei Gigaset CL660HX Festnetz-Telefonen für nur 69 Euro zurück. Sehen lassen kann sich auch die WD Black SN850 SSD samt Heatsink mit 1 TB Speicher für nur noch 169 Euro und die externe USB-Festplatte WD Elements mit 2 TB Speicher und Gratis-USB-Stick für nur 59 Euro. Wer sich zudem eine SanDisk Ultra MicroSD-Karte mit 256 GB gönnt, erhält eine 64-GB-Variante kostenlos dazu.Gamer sollten ihren Blick weiterhin auf die Multibuy-Aktion des Online-Shops richten. Kauft hier zwei Spiele für die PS4, PS5, Xbox Series X oder den PC und erhaltet ein drittes Spiel gratis. Fündig werden wir zudem bei 4K-Fernsehern. Der LG OLED 65 B1 9LA (65 Zoll) wird für 1444 Euro angeboten und Media Markt legt noch einen 150-Euro-Gutschein oben drauf. Eine 100-Euro-Dreingabe gibt es zudem für den Mini-LED-TV Samsung GQ 55 QN 85 A (55 Zoll), der mit nur 999 Euro zu Buche schlägt. Abseits davon sollte euer Hauptaugenmerk auf der neuen 19-Prozent-Aktion liegen, bei der euch die Mehrwertsteuer beim Kauf von Samsung-Smartphones, -Smartwatches, -Kopfhörern und Co. erstattet wird. Darunter das Samsung Galaxy S21 FE 5G mit 128 GB für unter 495 Euro.Im Super Sale staffelt Saturn seinen Rabatt je nach Einkaufswert zwischen 70 Euro und 300 Euro. Reduziert sind unter anderem TV-Geräte, Laptops und Desktop-PCs. Viele Haushaltsgeräte gibt es sogar zum halben Preis. Unter anderem gibt es das 15-Zoll-Notebook Lenovo IdeaPad 5 mit AMD Ryzen 7-Prozessor, 8 GB RAM und 512 GB SSD jetzt für nur 579 Euro oder das Asus ZenBook Duo 14 mit zwei Bildschirmen, Intel Core i7, 16 GB RAM und 512 GB SSD für 899 Euro nach Direktabzug. Zum Aufrüsten bieten sich hingegen die SanDisk SSD Plus mit 1 TB Speicher für 75 Euro und die externe Festplatte WD Elements mit 5 TB für nur noch 99 Euro an.Zu den Topsellern im TV-Bereich gehört der Samsung GQ 65 QN 95 A (65 Zoll) mit Mini-LED-Technik, der durch den Saturn-Rabatt und einen Direktabzug für nur noch 1729 Euro über die Ladentheke geht und einen weiteren 250-Euro-Gutschein enthält. Oder aber ihr gönnt euch einen klassischen QLED-TV in Form des Samsung GQ 55 Q 60 A (55 Zoll) für nur 599 Euro. Den beliebten LG OLED 65 C1 7LB (65 Zoll) gibt es außerdem für 1599 Euro. Ebenso konnten uns die Android-Smartphones Samsung Galaxy A52s 5G für nur 329 Euro und Xiaomi Redmi Note 10S für 199 Euro überzeugen. Durchstöbert das neue Prospekt auch in Hinsicht auf Haushaltsgeräte. Kaffeevollautomaten, Waschmaschinen und Co. sind stark reduziert.