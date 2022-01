Xiaomi stellt neue 3.1-Soundbar mit Subwoofer für 219 Euro vor

Die Xiaomi Sound Bar 3.1ch erweitert ab dem 24. Januar das Audio-Portfolio des chinesischen Herstellers. Als schmale Dolby Audio-Soundbar verfügt sie in Kombination mit einem kabellosen Subwoofer über eine Ausgangsleistung von 430 Watt. Der Preis startet ab 219 Euro.

Solide Soundbar mit AI-Features, aber ohne Dolby Atmos

Xiaomi

Xiaomis neue Soundbar setzt auf ein vergleichbar schlichtes Design im matten Schwarz und dürfte bei einer Bauhöhe von sechs Zentimetern auch unter TV-Modellen mit niedrigen Standfüßen Platz finden. Zudem lässt sich die Sound Bar 3.1ch problemlos an der Wand montieren, eine passende Halterung liegt dem Lieferumfang bei. Gleiches gilt für ein HDMI-Kabel, eine separate Fernbedienung und den kabellosen Subwoofer.Technisch bietet das Xiaomi-System insgesamt sieben Lautsprecher, bestehend aus drei Vollfrequenztreibern, drei Hochtönern und dem Subwoofer. Laut Datenblatt werden Dolby Audio, DTS Digital Surround und DTS Virtual:X unterstützt. Auf die weit verbreitete Dolby Atmos-Technologie verzichtet der Hersteller, was in einem Preisbereich unter 300 Euro zu erwarten war. Dafür stehen Bluetooth 5.0 und "On-Tap"-NFC bereit, um Musik von kompatiblen Smartphones abzuspielen. Zu den Verbindungsmöglichkeiten gehören ein HDMI Ein- und Ausgang, ein optischer und koaxialer Eingang sowie USB.Weiterhin soll die Xiaomi Sound Bar 3.1ch über eine Dynamik-Kompression (Night Mode) verfügen, die zu laute Soundeffekte reduziert. Über eine nicht näher beschrieben AI Sound-Funktion soll die Soundbar zudem in der Lage sein, den optimalen Wiedergabemodus automatisch anzupassen und zwischen Standard, Kino, Musik, Game, Nachrichten und Nacht umzuschalten. Die Einstellungen werden entsprechend auf einem OLED-Display an der Front angezeigt. Erste Testberichte bleiben abzuwarten, um über die Soundqualität zu urteilen.Xiaomi wird die Sound Bar 3.1ch vom 24. Januar bis zum 30. Januar 2022 über den eigenen Online-Shop und bei Amazon zum einem "Early-Bird-Preis" von 219 Euro verkaufen. Danach soll die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) 279 Euro betragen.