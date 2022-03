Preiskracher: 5 GB im Vodafone-Netz für nur 4,99 Euro monatlich

All­net-Flat mit 5 GB LTE-Da­ten­vo­lu­men für Nur für kurze Zeit gibt es jetzt ein wei­te­res stark re­du­zier­tes Ta­rif-An­ge­bot im Vo­da­fone-Netz. Wer schnell ist, kann sich ei­neLTE-Da­ten­vo­lu­men für nur 4,99 Eu­ro mo­nat­lich bei Mobilcom si­chern. Ein Ra­batt von 77 Pro­zent: Nor­mal wä­ren 21,99 Eu­ro fällig.

Green LTE 5 GB im Vodafone Netz für nur 4,99 Euro monatlich

5 GB LTE Datenvolumen (21,6 Mbit/s)

Vodafone-Netz

Flat Telefonie

EU-Roaming

freenet Hotspot Flat

eSIM möglich

Je SMS 19 Cent

VoLTE & WiFi-Call fähig

4,99 Euro/Monat , nach 24 Monaten 21,99 Euro/Monat

, nach 24 Monaten 21,99 Euro/Monat 9,99 statt 39,99 Euro Anschlusspreis

Anschlusspreis Nur für kurze Zeit: Jetzt bei Mobilcom Debitel abschließen

LTE-Geschwindigkeit bis 21,6 MBit/s

Günstig Surfen und Telefonieren im guten Netz

Mobilcom Debitel reduziert den Green LTE 5 GB-Tarif im Vodafone-Netz nur für kurze Zeit. Es gibt ganz 77 Prozent Rabatt . Für unter 5 Euro im Monat gibt es Anrufe in alle deutschen Netze, EU-Roaming und 5 GB Datenvolumen mit Download-Geschwindigkeiten von bis zu 21,6 MBit/s.Das Angebot ist zudem VoLTE & WiFi-Call-fähig, sodass man bei unterstützten Geräte immer die beste Sprachqualität bei Anrufen hat. Falls man SMS nutzen möchte, werden diese mit 19 Cent berechnet. Bei Vertragsabschluss fallen zudem aktuell nur 9,99 statt 19,99 Euro Anschlusspreis an. Es gibt also viel Sparpotenzial.Der Tarif hat eine Vertragslaufzeit von zwei Jahren, der Preis ist nur in dieser Zeit gültig. Eine Kündigung muss spätestens drei Monate vor Vertragsende erfolgen, wobei natürlich auch schon vorher gekündigt werden kann. Geschieht dies nicht, steigt der Preis nach den 24 Monaten auf 21,99 Euro monatlich.Zusätzlich gibt es zu dieser Aktion noch ein Gratis-Sicherheitspaket. Man bekommt für einen Monat Norton 360 mit drei Lizenzen kostenlos. Wer das nicht benötigt, kann jederzeit im Testzeitraum kündigen, ansonsten wird das Abo automatisch verlängert und es fallen nach einem Monat weitere Kosten in Höhe von 2,99 Euro monatlich an.Das Datenvolumen kann man mit einer LTE-Geschwindigkeit von bis zu 21,6 MBit/s im Download und 3,6 MBit/s im Upload nutzen. Nach Erreichen der 5 GB wird auf 64 Kbit/s im Down- und Upload gedrosselt. Bei diesem Tarif-Angebot gibt es außerdem die Option, einen Aktivierungstermin bis zum 18. November 2021 auszuwählen. Auch eine Rufnummernportierung kann man bis zu 123 Tage in der Zukunft planen. Damit könnt ihr euren alten Vertrag kündigen und die Rufnummermitnahme in Auftrag geben und euch jetzt den günstigen Preis sichern.