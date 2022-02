AVM fügt FritzApp WLAN per Update jetzt Anzeige der Latenz mit hinzu

Der Router-Spezialist AVM hat ein kleines Update für die FritzApp WLAN für Android-Smartphones herausgegeben. Nutzer können sich mit der App ab sofort auch die Latenz im Bericht "WLAN messen" anzeigen lassen. Über weitere Neuerungen ist nichts bekannt.

Das kann die WLAN-App

FritzApp WLAN (Android) Version 2.12.2 Verbesserung: Auflistung der Latenz auch im Bericht von "WLAN messen"

Es handelt sich also nur um ein kleines Funktions-Update. Die Release-Notes sind dieses Mal sehr kurz. Laut AVM wurde der Bericht "WLAN messen" um das praktische Feature der Latenz-Anzeige erweitert. Damit bekommt die Android-App nun weitere Analyse-Punkte, die man sich als FritzBox-Nutzer sonst nur in der Web-Ansicht unter fritz.box ansehen konnte. Die neue Version für Android trägt die Buildnummer 2.12.2. Die Aktualisierung ist ab sofort im Google Play Store verfügbar und sollte daher nach und nach automatisch bei allen Nutzern ankommen. Der Link zu der App ist am Ende des Beitrags zu finden, ebenso wie die Release Notes. Das Update wird immer allen Nutzern empfohlen. Laut AVM gibt es mit jedem App-Update sicherheitsrelevante Änderungen.AVM bittet Nutzer der App, ihnen Feedback zur Anwendung zu senden. Auch Verbesserungsvorschläge und Funktionswünsche sind gern gesehen.Die FritzApp WLAN erleichtert die Überwachung aller Access Points im Heimnetz durch eine übersichtliche Anzeige. Dazu gibt es verschiedene Übersichten für FritzWLAN-Repeater, FritzPowerline-Adapter und FritzBoxen , und man kann damit einfach und komfortabel den WLAN-Durchsatz messen. Nutzer können sich zudem über vorhandene FritzOS-Updates für alle Netzwerk-Geräte informieren. Die Release-Notes sind kurz und knapp gehalten:Um die Fritz WLAN-App zu nutzen, muss man einige Freigaben auf dem Smartphone erlauben. Dazu gehört unter anderem Zugriff auf das Mikrofon, auf die Kamerafunktion und auf die Geräte-ID. Warum das so ist (unter anderem da Google die Freigaben zum Standard macht), erklärt AVM im Google Play Store