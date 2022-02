Nur diese Woche: Media Markt und Saturn starten Winter-Tiefpreise

In den Online-Shops von Media Markt und Saturn zeigen sich nur noch in dieser Woche viele günstige Technik-Angebote. Darunter tolle Schnäppchen zum Bestpreis. Welche Deals aus den Prospekten wirklich überzeugen können, verraten wir euch in unserem Überblick.

4K-Fernseher, Laptops, SSDs, Smartphones und Co. stark reduziert

Neue Saturn Card-Deals: Notebooks, Tablets und Kaffeemaschinen

Starker Rabatt mit dem 3er-Bonus-Prospekt!

Most-Wanted-Deals und Super-Bowl-Aktion!

Beide Elektronikhändler starten mit neue Sales, wobei vor allem Saturn mit seinen Mitglieder-Angeboten und den beliebten Samsung Superdeals aus der Masse heraussticht. Ebenso könnt ihr euch über die Smart-Home-Woche und die so genannten Google Days freuen, die für solide Direktabzüge und tolle Cashbacks sorgen. Media Markt hingegen geht mit seinen Most-Wanted-Deals in die Verlängerung. Man sollte jedoch schnell sein, denn viele der Schnäppchen aus den neuen Prospekten enden bereits am Sonntag.Nach bekannter Manier sind es vor allem Fernseher, Notebooks, Smartphones und Haushaltsgeräte, die Media Markt und Saturn besonders günstig nach Hause liefern - und das im Optimalfall versandkostenfrei. Ebenso findet man in den Online-Shops auch preiswerte Speichermedien (SSDs, Festplatten und MicroSD-Karten) sowie Kameras, Tablets und Smartwatches. Spezielle Gutscheine oder Coupon-Codes werden für die Rabattaktionen nicht benötigt. Als Alternative zum Versand ist zudem eine Abholung in den Filialen möglich.In den Most-Wanted-Deals bei Media Markt zeigen sich vor allem günstige Fernseher. Zu den Bestsellern der Rabattaktion zählen der Samsung GU 55 AU 7199 (55 Zoll) für nur 525 Euro und der allseits beliebte LG OLED 65 C1 7LB (65 Zoll) für reduzierte 1749 Euro. Wer seinen neuen 4K- oder OLED-TV aufrüsten möchte, kann die Samsung HW-Q600A Soundbar in Betracht ziehen, die nach Cashback bei preiswerten 299 Euro landet. Ebenso unter den Prospekt-Angeboten findet man das HP 15s-eq1355ng Notebook mit 15-Zoll-Display, AMD Ryzen 5-Prozessor, 8 GB RAM und 512 GB SSD für nur noch 499 Euro. Passend dazu gibt es jetzt 20 Prozent Rabatt auf alle Roccat Gaming-Produkte Ebenso konnten uns in den Online-Shops die Deals für Speichermedien überzeugen. Unter anderem gibt es die SanDisk Ultra 3D SSD mit 2 TB Speicher für nur noch 139 Euro. Bei einer externen Festplatte bietet sich hingegen die WD Elements mit 5 TB für 89 Euro an. Oder man greift zur SanDisk Ultra Plus MicroSD-Karte mit 256 GB für 27 Euro. Die würde auch zum Samsung Galaxy A52s 5G passen. Das Android-Smartphone kostet nur noch 359 Euro. Alternativ wird das Xiaomi Redmi Note 10 5G für 215 Euro verkauft. Und bei den Wearables punkten die Apple Watch Series 7 für 444 Euro und die Huawei Watch GT 3 für 199 Euro.Wer sich kostenlos bei Saturn registriert erhält eine Mitgliedskarte, die für exklusive Angebote genutzt werden kann. Ab sofort steht zum Beispiel das Acer Aspire 3 bereit, ein 15-Zoll-Laptop mit Intel Core i3-Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB SSD zum Sparpreis von 489 Euro. Für nur noch 169 Euro erhält man hingegen das Lenovo Tab M10 Plus . Das 10,3-Zoll-Tablet mit FullHD-Display und 64 GB Speicher eignet sich für Einsteiger und setzt auf Google Android 10 sowie Dolby Atmos-Speaker und ist per MicroSD-Karte erweiterbar. Abschließend solltet ihr einen Blick auf die Tchibo Cafissimo Mini werfen. Die Kaffeemaschine kommt mit 30 Gratis-Kapseln und kostet nur 39 Euro.