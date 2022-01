Allnet-Flat-Knaller mit 40 GB und 225 Mbit/s für 18,99 Euro sichern

Wer günstig unterwegs Surfen und Telefonieren möchte, sollte sich die neue Green LTE Tarif-Aktion von Mobilcom Debitel anschauen: Dort gibt es jetzt für kurze Zeit eine Allnetflat mit 40 GB LTE mit bis zu 225 MBit/s Downloadgeschwindigkeit für unter 19 Euro monatlich.

Schnäppchenpreis für 24 Monate

Die Green-Tarif-Aktion in der Übersicht: 40 GB Daten 18,99 Euro monatlich für 2 Jahre, dann 34,99 Euro

SMS- und Telefonflat, EU-Roaming

225 MBit/s Downloadgeschwindigkeit

50 MBit/s Uploadgeschwindigkeit

Inklusive VoLTE & WiFi-Calling

Flexibler Vertragsbeginn

Bereitstellungspreis 9,99 anstatt 39,99 Euro

Jederzeit kündbar, Kündigungsfrist zwei Wochen

Alle Details auf der Angebotsseite

40 GB Allnetflat für 18,99 Euro monatlich

Mobilcom Debitel hat für das Angebot dabei sogar doppelt den Rotstift angesetzt : Die Green LTE-Allnetflat ist derzeit nicht nur 46 Prozent günstiger zu haben - derzeit ist zudem nur ein einmaliger Bereitstellungspreis von 9,99 anstatt 39,99 Euro fällig. So kommt ihr derzeit richtig günstig an einen neuen Vertrag mit schnellen Downloadgeschwindigkeiten und einem ordentlichen Daten-Paket.Der Preis für die Green LTE-Flat Preis wurde auf 18,99 Euro im Monat gesenkt. Dieses Angebot gilt für die ersten 24 Monate, danach steigt der Preis. Dafür gibt es 40 GB schnelles LTE mit maximal 225 MBit/s Download- und 50 MBit/s Uploadgeschwindigkeit, sowie eine SMS- und Telefon-Flat in alle deutsche Netze. Der Tarif ist monatlich kündbar - wenn du nicht mehr willst, sendest du einfach deine Kündigung.Nach Erreichen des Inklusivvolumens von 40 GB wird auf 32 kbit/s gedrosselt. Der Green-Tarif läuft im Netz von O2. Der reguläre Monats-Preis liegt bei 34,99 Euro, doch wer jetzt bucht, bekommt den Aktionspreis von nur 18,99 Euro im Monat . Der Angebotspreis gilt für die ersten zwei Jahre, danach steigt der Preis auf 34,99 Euro monatlich.