TP-Link Archer AXE300: Router-Monster mit Quad-Band & bis 16 Gbit/s

TP-Link hat bei der CES 2022 sein bisher bestausgerüstetes WLAN-Router-Modell vorgestellt. Der Archer AXE300 soll dank Quad-Band Wi-Fi Geschwindigkeiten von bis zu 16 Gbit/s bieten, geht aber auch bei den verbauten LAN-Anschlüssen in die Vollen.

Dieser Router folgt ganz klar dem Prinzip "darf es etwas mehr sein"

LAN auf Top-Niveau

Was ist aktuell bei Routern in der Spitze möglich? TP-Link will auf diese Frage bei der CES 2022 mit dem Modell AXE300 eine Antwort geben. Die richtet sich definitiv an echte Router-Enthusiasten und professionelle Anwender, die im Heimnetz auf maximale Geschwindigkeit nicht verzichten wollen. Eines vorweg: Was man bei dem neuen Flaggschiff-Modell auf das Preisschild schreibt und wann es im Handel landet, ist noch nicht bekannt.Dafür klar ist aber, dass TP-Link hier einen der ersten "AXE16000 Quad-Band WiFi 6E" der Welt bieten kann - andere Hersteller laufen sich zur CES in diesem Bereich aber auch schon warm. WLAN profitiert hier von gleich vier Funkmodulen und acht Antennen, über die wiederum vier MIMO-Streams realisiert werden können. Der Archer AXE300 bietet mit seinen vier asymmetrischen WiFi 6E-Bänder folgende Werte: 4804 Mbit/s (6 GHz) + 4804 Mbit/s (5 GHz-1) + 4804 Mbit/s (5 GHz-2) + 1148 Mbit/s (2,4 GHz).Wie TP-Link erläutert, entsteht aus der Zusammenarbeit der verschiedenen Bänder eine bessere Signalstärke und eine erhöhte Abdeckung, außerdem werden Überlastungen vermieden und Störungen reduziert. Zu guter Letzt hat man mit dem 6-GHz-Band einen Kanal, der im Vergleich mit anderen Bändern natürlich noch wunderbar unbevölkert ist. In der Theorie erlaubt der Router den Anschluss von mehr als 350 Geräten gleichzeitig.Die Top-Ausstattung setzt sich dann auch bei den kabelgebundenen Anschlussmöglichkeiten fort. Highlight sind hier zwei Ports, die eine Geschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s möglich machen. Wie TP-Link betont, bietet ein SFP+/RJ45 Combo-LAN-Port dabei neben schnellem Netzanschluss auch schnellere NAS-Übertragungen über das LAN - hier dürfte auch der verbaute, aber bisher nicht näher spezifizierte 2,0 GHz Quad-Core-Prozessor helfen.