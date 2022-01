Die neue Fan Edition: Samsung Galaxy S21 FE 5G offiziell vorgestellt

Nach diversen Leaks rund um das neue Galaxy S21 FE 5G stellt Samsung seine jüngste "Fan Edition" als Premium-Smartphone mit Android 12 offiziell vor. Das farbenfrohe 6,4-Zoll-Modell setzt auf ein 120-Hz-Display und den Snapdragon 888-Chip. Der Marktstart erfolgt am 11. Januar.

Lückenfüller zwischen Galaxy S21 und Galaxy S21+

Zeitgemäße Ausstattung und Einstiegspreise ab 749 Euro

Technische Daten zum Samsung Galaxy S21 FE 5G Betriebssystem Android 12 mit Samsung One UI 4 CPU Qualcomm Snapdragon 888, Octacore, max. 2,84 GHz Grafik Adreno 660 Display 6,4 Zoll, Flaches Dynamic AMOLED 2X Infinity-O-Display, 2340 x 1080 Pixel, max. 120 Hz, 401 ppi, Corning Gorilla Glass Victus Speicher 6/128 GB oder 8/256 GB Hauptkamera Triple-Kamera, Weitwinkel 12 MP (f/1.8, OIS, Dual-PDAF) + Ultra-Weitwinkel 12 MP (f/2.2, Fixed Focus) + 8 MP 3× optisches Tele (f/2.4, Autofokus, OIS), 30x Space Zoom, Blitz Frontkamera 32 MP (f/2.2, Fixed Focus) Sensoren Beschleunigungsmesser, Ultraschall-Fingerabdruck, Gyroskop, Geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, virtueller Näherungssensor Akku 4500 mAh LiPo, Schnellladen (25W) und Wireless PowerShare (15W) Verbindungen Bluetooth 5.0, USB Typ C (3.2 Gen 1), NFC, WiFi 6 Mobilfunk 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G Maße 155,7 x 74,5 x 7,9 mm Gewicht 177 Gramm Weiteres Wasserdicht nach IP68, Wireless PowerShare, ANT+, DeX, Kindermodus, Datensicherheit Knox, Geo-Tagging, Sync-Funktion, Dual-SIM (Nano) + eSIM, Gesichtserkennung, Fingerabdruckleser unter dem Display Verfügbarkeit 11. Januar 2022 Preise 749 Euro (6 GB + 128 GB) / 819 Euro (8 GB + 256 GB)

Samsung

Obwohl bereits im Februar das neue Galaxy S22-Flaggschiff erwartet wird, legt der südkoreanische Hersteller das Galaxy S21 anlässlich der CES 2022 als FE-Version neu auf. Die ausführlichen technischen Daten und erste Bilder lagen uns bereits exklusiv im Dezember vor, nun folgt die offizielle Bestätigung seitens Samsung. Einziger Unterschied zu den vorangegangenen Enthüllungen: Das Galaxy S21 FE 5G wird bereits ab Werk mit dem aktuellen Betriebssystem Google Android 12 und der angepassten One UI 4-Oberfläche ausgeliefert.Zu den technischen Eckdaten zählen ein 6,4 Zoll großes AMOLED-Display mit einer FHD+-Auflösung von 2340 x 1080 Pixeln und einer dynamischen Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Für den Antrieb ist der Qualcomm Snapdragon 888 zuständig, ein Octa-Core-Chip mit einer Leistung von bis zu 2,84 GHz und einer integrierten Adreno 660-Grafikeinheit. Ihm zur Seite stehen wahlweise sechs oder acht Gigabyte Arbeitsspeicher, je nachdem ob man sich für die 128-GB- oder 256-GB-Version des Samsung Galaxy S21 FE 5G entscheidet.Hinsichtlich der Foto- und Videoqualitäten setzt der Hersteller rückseitig auf ein Triple-Kamera-System, während die Selfie-Kamera an der Front in einem so genannten "Punch-Hole" eingelassen wird. Die Hauptkameras bieten neben jeweils mit 12 Megapixeln auflösenden Weitwinkel- und Ultra-Weitwinkellinsen ein optisches Teleobjektiv mit Acht-Megapixel-Auflösung und einem dreifachen Zoom bzw. 30x Space Zoom. Die mit einem Fixed-Fokus ausgestattete Frontkamera liefert Aufnahmen hingegen mit bis zu 32 Megapixeln.Zur weiteren Ausstattung des Samsung Galaxy S21 FE 5G gehören zeitgemäße Features wie Module für Wi-Fi 6 (WLAN-ax), Bluetooth 5.0, NFC und 5G . Ebenso findet ein Fingerabdrucksensor im Display Platz und auch Wireless-Charging ist an Bord, um den 4500-mAh-Akku mit bis zu 15 Watt aufzuladen. Eine kabelgebundene Schnellladung mit bis zu 25 Watt ist hingegen über den USB-C-Anschluss möglich.Preislich startet das Galaxy S21 FE 5G für 749 Euro mit sechs Gigabyte RAM und 128 GB Flash-Speicher. Für 819 Euro wird hingegen das Modell mit acht Gigabyte RAM und 256 GB Speicher verkauft. Die Verfügbarkeit kündigt Samsung in den Farben Grafit, Weiß, Lavendel und Olive für den 11. Januar 2022 an.