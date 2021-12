Das war's dann: Wir wünschen einen guten Rutsch ins Jahr 2022!

An dieser Stelle ein besonderer Service für alle, die seit einiger Zeit versuchen, die immer anstrengender und müßiger werdenden Signale aus der Außenwelt zu meiden: Das Jahr 2021 ist fast an seinem Ende angekommen!

Es geht bald wieder los

Wahrscheinlich gibt es relativ wenige Menschen, die dieses Jahr als besonders positiv inspirierend empfanden. Dabei ist es ja keineswegs so, dass wenig passiert wäre. Doch ob man nun will oder nicht - die Corona-Pandemie und ihre Folgen überlagert noch immer viel zu viele Dinge, die im Leben eine wichtige Rolle spielen. Da fällt es manchmal schon etwas schwer, anderem die ihm zustehende Aufmerksamkeit zuteil werden zu lassen.Dabei war das Jahr nicht gerade arm an großen Ereignissen und Entwicklungen. So dürfte auch WinFuture.de bereits einige Leser haben, die zum ersten Mal in ihrem Leben erleben, dass eine andere Person im Bundeskanzleramt arbeitet. Aber auch viele andere Bereiche sind weiter in Bewegung. Denn längst ist klar, dass technische Entwicklungen nicht mehr in erster Linie die Geräte betreffen, mit denen wie tagtäglich arbeiten. Die großen Veränderungen finden aus der Perspektive des einzelnen Nutzers eher im Hintergrund statt - ob nun bei der Energieversorgung oder der Dateninfrastruktur.Es gibt also durchaus Anlass, mit Spannung auf die kommende Zeit zu blicken. So richtig werden wir alle dies aber erst ab morgen wieder tun. Jetzt ist es erst einmal an der Zeit, das Ende dieses Jahres zu feiern und das neue 2022 Willkommen zu heißen. Auf welche Weise ihr die kommenden Stunden auch begehen werdet, wir wünschen euch dabei viel Vergnügen.Und natürlich wollen wir uns bei allen Lesern für das Interesse und auch die wichtigen Hinweise und Kritiken bedanken. Ab morgen werden wir wieder für Euch da sein - auch wenn das neue Jahr mit einem Wochenende und damit etwas gemächlicher startet als sonst. Dann aber geht es direkt in die Vollen und wir wollen - Stand jetzt - endlich mal wieder auf einer richtigen Messe präsent sein und vom Ort des Geschehens berichten: Die CES in Las Vegas wird immerhin in etwas ausgedünntem Rahmen stattfinden.