Sehr bald mehr Ampere: Launchdates für RTX 3090 Ti und RTX 3050

Zum neuen Jahr kommt wieder Bewegung in den Markt für Grafikkarten: Es zeichnet sich ab, dass Nvidia sein neues Topmodell RTX 3090 Ti sowie die aufgefrischte Mainstream-Karte RTX 3050 schon Ende Januar auf den Markt bringen will. Die RTX 3070 Ti mit 16 GB kommt früher.

Der Januar wird für Nvidia ein Monat der Neuveröffentlichungen

Schon vorher gibt es die RTX 370 Ti

Gestern konnten wir euch schon mit Informationen zur RTX 3080 mit 12 GB und RTX 3070 Ti mit 16 GB versorgen, jetzt deutet sich an, wann Nvidia zum Start in das neue Jahr weitere Modelle ins Rennen schicken will. Die Hinweise stammen unter anderem von den Kollegen von VideoCardz , die nach eigener Aussagen Zugriff auf Embargodokumente erhalten haben, mit denen Nvidia seine Board-Partner über den Zeitplan für den Launch informiert.Für gewöhnlich unterrichtet das Unternehmen hier über die anvisierten Termine für "Produktankündigung", "Aussendung von Testmustern", "Testberichte" und "Datum des Verkaufsstarts". Im aktuellen Fall liefert der Blick in die Unterlagen zum Launch der neuen Karten auf Basis der Ampere-Architektur noch nicht all diese Informationen, für Kunden aber wohl das wichtigste Datum: "Das erste offizielle RTX 3090 Ti Dokument von Nvidia listet nur das Verkaufsdatum auf, nämlich den 27. Januar", so Videocardz.Nvidia soll außerdem planen, den Start seines neuen Hygiene-Modells für Enthusiasten mit einem Angebot zu begleiten, das sich an Mainstream-Kunden richtet. Für das Modell RTX 3050 ist der Launch aktuell ebenfalls für den 27. Januar vorgesehen. Die Dokumente liefern in diesem Fall aber auch ein Datum für die Vorstellung. Nvidia soll das Modell am 4. Januar offiziell ankündigen wollen.Und zu guter Letzt können wir dank dieser Quelle auch die bekannten Informationen zur neuen RTX 3070 Ti mit 16 GB VRAM mit dem wahrscheinlichen Zeitplan ergänzen. Demnach plant Nvidia bereits am 17. Dezember 2021 die Vorstellung, die Verfügbarkeit im Handel soll dann ab dem 11. Januar gegeben sein. Bleibt noch das Modell RTX 3080 12GB, bei dem aktuell noch kein Launch-Fenster abzusehen ist, das aber ebenfalls in diesem Zeitraum erwartet wird. Wir halten euch weiter auf dem Laufenden.