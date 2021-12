Project Deep Space: Futuristisches E-Hypercar mit 2400 PS geplant

Es gibt immer wieder Konzeptautos, die für Messen und auch nur für das Papier entworfen werden. Dennoch haben diese Prototypen und Ideensammlungen immer wieder auch Auswirkungen auf die echte Welt. Das futuristische Project Deep Space soll aber tatsächlich gebaut werden.

Stromer auf Steroiden mit Sechs-Rad-Antrieb

Hennessey Special Vehicles hat sich, wie man auch dem Firmennamen gut entnehmen kann, auf ganz besondere Autos spezialisiert. Diese setzen dem Begriff Supercar noch eines drauf und werden deshalb als Hypercars zusammengefasst. Dazu zählte auch zuletzt der Hennessey Venom F5, ein "Monster" mit mehr als 1800 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von gut 500 km/h. Wo genau die 24 Käufer (Preis: 2,1 Millionen Dollar) dieses Auto fahren werden, ist unklar, der Venom F5 ist aber dennoch ausverkauft.Hennessey ist also für extravagante Fahrzeuge bekannt und das gilt auch für das Project Deep Space , dem laut Hersteller "weltweit ersten Hyper-GT mit Sechs-Rad-Antrieb". Das Erstaunliche: Der Hersteller plant, das Elektroauto auch tatsächlich zu bauen, das Science-Fiction-artige Gefährt soll ab 2026 zum Preis von drei Millionen Dollar verfügbar sein (via t3n ).Natürlich ist Project Deep Space kein normales Elektroauto und das betrifft nicht nur die insgesamt sechs Räder, die jeweils einzeln betrieben werden - von Motoren, die 400 PS leisten. Damit soll die gesamte Leistung des Fahrzeugs 2400 Pferdestärken betragen. Das Ganze soll nicht nur erstaunliche Leistung bieten, sondern auch entsprechende Bodenhaftung, versprechen die Macher. Dafür sorgen natürlich die zwei zusätzlichen Räder.Dabei soll das Auto auch durchaus Platz bieten: Das neue Auto, das als das teuerste Elektrofahrzeug der Welt angepriesen wird, wird laut Hennessey "ein einzigartiger, ultraluxuriöser Grand Tourer sein, der vier Erwachsene in absolutem Komfort zusammen mit vier Sätzen Golfschlägern plus Gepäck transportieren kann."Luxus ist entsprechend auch innen groß angesagt, so wird es dort u. a. eine Sitzanordnung geben, die einem Diamanten nachgeahmt ist. Das bedeutet einen Sitz vorne, zwei in der Mitte und einen dahinter. Der hintere Platz wird aber ein besonderer sein, denn diesen nennt der Hersteller VVIP (Very Very Important Person) und dabei liegt der Passagier flach(er) als bei normalen Ausführungen.