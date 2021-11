Gerüchte zum Galaxy S22 & S22+: Optischer Zoom wie beim S21 Ultra?

Es wurden neue Spezifikationen zum Samsung Galaxy S22 und Galaxy S22+ geleakt! Die Specs weisen darauf hin, dass sogar das Basismodell über ein Teleobjektiv mit optischem 3fach-Zoom verfügen könnte. Bislang war dieses Hardware-Feature nur der Ultra-Version vorbehalten.

Bisher nur im Ultra-Modell zu finden gewesen

Das Ende des Jahres rückt näher und damit auch der Start in die nächste Flaggschiff-Saison. Das Galaxy S22 wird für Anfang Januar 2022 erwartet und die Leaks nehmen daher logischerweise auch zu. Diese Woche war es der auf Samsung spezialisierte Leaker " Ice Universe ", der neue Infos zu den Kamera-Specs des Galaxy S22 und des Galaxy S22+ geleakt hat.In den geleakten Informationen sehen wir ein Hauptobjektiv mit 50 MP (und nicht 108 MP), ein Ultraweitwinkelobjektiv mit 12 MP und eine Selfie-Kamera mit 10 MP. Außerdem wird ein 10 MP-Teleobjektiv mit der Aufschrift "X3" mit einer Blende von f/2.4 genannt. Dieses x3 ist interessant, da es sich sehr, sehr, sehr wahrscheinlich um das Teleobjektiv handelt, das man beispielsweise im Galaxy S21 Ultra findet.Die Tatsache, dass das Galaxy S22 und das S22+ wahrscheinlich ein eigenes Teleobjektiv haben werden, ist an sich weder eine Überraschung noch eine große Neuigkeit. Interessant ist jedoch der berühmte 3-fache optische Zoom, da diese Kamerafunktion normalerweise dem Ultra-Modell der Galaxy-Reihe vorbehalten ist.Das Galaxy S21 und das Galaxy S21+ beispielsweise verfügen über ein 64-MP-Teleobjektiv, das nur eine optische Vergrößerung von x1,1 besitzt. Der 3-fache Zoom wird dann durch ein "Hybridverfahren" erreicht. Dieses setzt der minimalen 1,1-fachen Vergrößerung einen digitalen Zoom obendrauf. Bestätigt sich der Leak, würde Samsung diese Mogelpackung im nächsten Galaxy endlich ausbessern.Wir können uns aber auch die Frage stellen, ob diese Aufwertung der Vanilla- und Mittelklassemodelle nicht mit einem Preisanstieg einhergehen wird. Zumal die Komponenten-Knappheit den Herstellern eine Preiserhöhung durchaus erleichtert. Hoffen wir mal, dass Samsung nicht zu sehr an der Preisschraube drehen wird.Was haltet Ihr von diesem Leak? Wie wichtig ist Euch ein optischer Zoom am Smartphone?