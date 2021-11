Neues Wartungsupdate: AVM behebt Probleme mit FritzBox VDSL-Router

AVM hat nun auch für die VDSL-FritzBox 7583 und für die reguläre 7583 ein Firmware-Update veröffentlicht. Besitzer dieser Router bekommen wichtige Fehlerbehebungen und Verbesserungen, unter anderem für MacOS-Nutzer und für die Nutzung von Telefonie über IPv6.

Online-Updatefunktion nutzen

Release Notes FritzOS 7.29 FritzBox 7583 / 7583 VDSL Internet: Verbesserung - Aktualisierung von vertrauenswürdigen Stammzertifizierungsstellen

Verbesserung - Beim Aktivieren des Internetzugriffs auf Speichermedien über FTP/FTPS wird die zufällig vorbelegte Portnummer angezeigt

Telefonie: Behoben - Eingeschränkte telefonische Erreichbarkeit bei Nutzung von Telefonie über IPv6

Verbesserung - Interoperabilität bei Nutzung von verschlüsselter Telefonie erhöht

Verbesserung - Verschlüsselte Telefonie robuster gegen Verbindungsverluste

USB: Behoben - Kompatibilität mit MacOS 12.0 "Monterey" verbessert

Behoben Kompatibilität mit einigen älteren Geräten (Drucker, Scanner) verbessert

Das neue FritzOS 7.29-Update befindet sich dabei ein einigen Tagen in der Verteilung für die diversen FritzBox-Modelle. Nun sind die Fritz!Box 7583 und die 7583 VDSL dran. Es handelt sich um ein Wartungs-Update, das Fehler behebt und Optimierungen mit sich bringt. Das Update wird allen Nutzern empfohlen, da AVM mit jeder neuen Firmware-Version auch sicherheitsrelevante Änderungen veröffentlicht. Wir haben die gesamten Veröffentlichungs-Notizen am Ende des Beitrags mit angefügt. Neue Funktionen gibt es zwar nicht, dafür einige Verbesserungen, die den Alltag erleichtern sollen. So gibt es eine verbesserte Interoperabilität bei Nutzung von verschlüsselter Telefonie sowie eine Aktualisierung von vertrauenswürdigen Stammzertifizierungsstellen.Enthalten sind zudem wichtige Fehlerbehebungen unter anderem in Verbindung mit MacOS Monterey und bei der Verwendung von Druckern und Scannern. AVM hat mittlerweile einen großen Teil der Router auf das neue FritzOS 7.29 gebracht und einige Geräte auch schon auf Version 7.30 aktualisiert. Weitere Updates werden in Kürze folgen.Alle wichtigen Details zu dem Update findet man beim AVM-Support. Die neue Version kann ab sofort über die AVM-Webseite geladen oder gleich als Online-Update über die Nutzeroberfläche installiert werden. Dazu startet man die Benutzeroberfläche im Internetbrowser unter "fritz.box" und sucht mit dem Assistenten nach einer Aktualisierung. Dort findet man den Hinweis auf die neue Version unter "Update" oder "Firmware aktualisieren". Man bestätigt das Herunterladen und die Installation läuft dann automatisch.Alle Informationen zu dem Update für die FritzBox 7583/7583 VDSL gibt es auf der Support-Seite von AVM. Dort gibt es auch weiterführende Hinweise zu dem Update, sowie Tipps für die Durchführung der Aktualisierung.