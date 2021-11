Cloud-Speicher ohne Abo: pCloud nur jetzt um 75 Prozent reduziert

Europas sicherster Cloud-Speicher ruft zum Black Friday. Mit pCloud lagert ihr eure Dateien auf europäische, DSGVO-zertifizierte Server aus, ohne ein kostenintensives Abo eingehen zu müssen. Und das Beste: Die Lifetime-Pläne sind nur jetzt um bis zu 75 Prozent reduziert

pCloud: Der sicherste Cloud-Speicher in Europa

Die exklusiven Vorteile des sicheren pCloud-Speichers

Die Premium- und Premium Plus-Tarife von pCloud gehören zu den beliebtesten Optionen des schweizer Cloud-Speicheranbieters. Mit wahlweise 500 GB oder 2 TB Speicher kann man seine Daten hier für eine komplette Lebenszeit in der Cloud sichern. Und das ganz ohne Abonnement oder Zusatzkosten. Anlässlich des Black Friday kann dabei zudem einiges gespart werden. pCloud gewährt ab sofort und nur für kurze Zeit einen Rabatt in Höhe von bis zu 75 Prozent auf seine nur einmalig zu zahlenden Lifetime-Pläne.Sicherheit steht für pCloud an erster Stelle. Man befolgt die strengen Schweizer Datenschutzgesetze, erfüllt die DSGVO-Richtlinien und lagert die Dateien in hochsicheren und zertifizierten Rechenzentren innerhalb der Europäischen Union. Sämtliche Daten werden via 256-Bit-AES verschlüsselt und zudem in fünffacher Ausfertigung auf unterschiedlichen Servern erstellt. Weiterhin bietet man die Möglichkeit, Backups aus eventuell vorhandenen Cloud-Speichern wie Dropbox, OneDrive oder Google Drive direkt in den neuen pCloud-Speicher einzuspielen.Auf die oberste Priorität der Datensicherheit folgt die ebenso wichtige Benutzerfreundlichkeit. Die zum Black Friday besonders günstige pCloud-Speicherlösung ist einfach zu bedienen und wurde mit einem Blick auf den Endbenutzer erstellt. Zudem bietet man die Möglichkeit, von mehreren Geräten gleichzeitig auf seine Daten zuzugreifen, egal ob über das Web, das virtuelle pCloud Drive-Laufwerk für Windows, Mac und Linux oder von Mobilgeräten mit Google Android und Apple iOS. Hinzu kommen integrierte Video-Player für das direkte Streamen von Filmen aus der eigenen Cloud bei einer unbegrenzten Dateigröße und Geschwindigkeit.Die Premium-Pläne von pCloud eigenen sich sowohl für Privatanwender als auch für Familien und Teams. Die Zusammenarbeit wird durch die Freigabe von Links und Ordnern sowie damit verbundene Statistiken und die Möglichkeit der Personalisierung verbessert. Letztere ermöglicht es, Dateifreigaben optisch mit Titelbildern und Überschriften anzupassen. Sei es für das Corporate Design eines Unternehmens, den nächsten Urlaubstrip oder für den Sportverein.