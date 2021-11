Neue Aldi-PCs: Office- & Gaming-Desktops mit RTX 3070 Ti ab 25.11.

Die Discounter Aldi Nord und Aldi Süd bieten ab dem 25. November neue Desktop-PCs und Notebooks in ihrem gemeinsamen Online-Shop an. Neben soliden Office-Rechnern kommen vor allem Gamer auf ihre Kosten, die vor Weihnachten nach günstigen Gaming-PCs Ausschau halten.

Neue Gaming-PCs mit RTX 3070 (Ti), AMD Ryzen 9 oder Intel Core i7

Weitere Office-PCs und Notebooks

Medion / Aldi

Aufgrund des anhaltenden Chipmangels sind preiswerte Gaming-PCs zur Seltenheit geworden, oft übersteigen sogar die Preise für Grafikkarten den von Komplettsystemen im High-End-Bereich. Ab und an ergibt sich jedoch unter anderem bei Aldi Nord / Süd die Möglichkeit, an einen guten Desktop-PC für Spiele zu gelangen, ohne zu tief in die Tasche greifen zu müssen. Dafür nehmen die Discounter ab dem 25. November erneut zwei Medion Erazer-Systeme in ihr Sortiment auf.Als "Flaggschiff" wird der Medion Erazer Hunter X25 für 2499 Euro verkauft. Zum Einsatz kommen ein AMD Ryzen 9 5900X mit zwölf Rechenkernen und bis zu 4,8 GHz nebst 32 GB Arbeitsspeicher (HyperX / 3200 MHz) und der Nvidia GeForce RTX 3070 Ti . Weiterhin ist ein MSI MPG X570 Gaming Edge WiFi-Mainboard, eine 2 TB PCIe-SSD und ein Seasonic Focus GX-750-Netzteil an Bord. Der Prozessor wird von einer Alphacool Eisbaer 240 All-in-One-Wasserkühlung im Zaum gehalten und alle Komponenten in einem In Win-Gehäuse verbaut.Wer auf einen Großteil der Markenkomponenten verzichten kann, für den kommt eventuell der Medion Erazer Engineer X10 für 1599 Euro in Frage. Herzstück dieses Gaming-PCs ist ein Intel Core i7-11700 mit acht Kernen und bis zu 4,9 GHz, der von 32 GB RAM (2933 MHz) und einer 1 TB PCIe-SSD unterstützt wird. Hinzu kommen die Nvidia GeForce RTX 3070 und ein ebenso umgelabeltes In Win-Gehäuse. Im Gegensatz zur teureren Hunter-Version wird bei diesem Desktop-PC sogar auf Wi-Fi 6 gesetzt, obwohl die meisten Gamer wohl das klassische LAN-Kabel (Ethernet) bevorzugen.Abseits der beiden Gaming-PC-Angebote verkaufen Aldi Nord und Aldi Süd ab dem 25.11. den Multimedia-PC Medion Akoya E62031 mit Intel Core i5-10400, 8 GB RAM und einer 512 GB Intel Optane H10-SSD für 499 Euro und das Medion Akoya S15449 Notebook mit 15-Zoll-Display (Full HD / IPS), Intel Core i7-1165G7, 16 GB Arbeitsspeicher und 1 TB PCIe-SSD für 799 Euro. Alle Systeme kommen mit Windows 11 und werden ausschließlich über den Online-Shop der Discounter verkauft.