Black Friday-Deals: Amazon verkauft Xbox Series S zum Bestpreis

Auch wenn die Xbox Series X in Deutschland ausverkauft ist, lockt Amazon mit diversen Konsolen-Angeboten vorab des Black Friday. Unter anderem wird heute die Xbox Series S zum aktuellen Bestpreis von nur 259 Euro verkauft. Und auch sie kommt mit einem Hauch von Next-Gen.

Mit Game Pass und Co. eine solide und günstige Spielekonsole

Die Xbox Series S gilt als kleiner Bruder der stark nachgefragten Series X und stellt den günstigen Einstieg in die Xbox-Welt von Microsoft dar. Obwohl die kompakte Spielekonsole weniger Pferdestärken unter der Haube hat als sein Next-Gen-Vorbild, ist sie gerade in der Vorweihnachtszeit beliebter denn je. In Kombination mit dem Xbox Game Pass und der Cloud-Gaming-Funktion der Redmonder wird nämlich auch hier eine deutlich gehobenere Grafikqualität geboten als noch zu Xbox One-Zeiten.Mit einem Preis von 259 Euro liegt sie unter dem der Nintendo Switch und mit Spielen wie Forza Horizon 5 oder dem kommenden Halo Infinite haben auch die Redmonder einige "Exklusivtitel" im Programm, die zu überzeugen wissen. Amazon erreicht mit seiner heutigen Rabattaktion zwar nicht den allzeit niedrigsten Bestpreis, dafür aber den aktuellen. Günstiger war einst nur der Discounter Lidl, der die Xbox Series S für 249 Euro anbot.Amazon zeigt auf der Produktseite 287,77 Euro an. Hier muss per Klick ein Rabattgutschein aktiviert werden, um den Preis auf 259 Euro zu senken.Technisch setzt die Xbox Series S , wie auch die Series X, auf einen AMD Zen 2-Chip mit acht Rechenkernen, erreicht mit Hilfe der RDNA 2-Grafik allerdings nur vier Teraflops. Für eine 1440p-Auflösung mit 60 FPS reicht das aber aus und dank einer schnellen 512 GB PCIe 4.0-SSD (NVMe) kann auch sie mit besonders kurzen Ladezeiten punkten. Die Speichererweiterung von Seagate ist ebenfalls mit der Series S kompatibel, solltet ihr eine große Spielesammlung auf die Digital Edition ohne Blu-ray-Laufwerk bringen wollen. Für 259 Euro ist die Xbox Series S auf jeden Fall einen Blick wert.