Amazon Prime Video erlaubt das Teilen beliebiger 30-Sekunden-Clips

Der Streaming-Dienst des Versandhändlers Amazon ist einer der ältesten und hat gleich mehrere Alleinstellungsmerkmale. Das hängt u. a. damit zusammen, dass Amazon auch Bezahl- und Leihinhalte anbietet. Doch auch in Sachen Features kann man sich von Konkurrenten absetzen.

Diverse Einschränkungen

Amazon hat nämlich schon jetzt eine Funktion, mit der man beispielsweise auf Knopfdruck bzw. ohne einen Inhalt zu verlassen, Details über Schauspieler einer bestimmten Szene oder Produktion erfahren kann. Das Ganze nennt sich X-Ray und dieser "Röntgenblick" bekommt demnächst eine weitere und durchaus mehr als interessante Funktionalität: Denn künftig wird es möglich sein, direkt beim Gucken eines Videos, einen Clip der letzten 30 Sekunden zu generieren und diesen mit anderen Nutzern per Social Media zu teilen. Amazon dazu in einer Mitteilung: "Warst du schon einmal so bewegt von einer Szene, so überwältigt von einer Actionsequenz oder hast so sehr über einen Witz gelacht, dass du es kaum erwarten konntest, ihn mit jemandem zu teilen?" Das wird künftig möglich sein, allerdings gibt vorerst gleich mehrere signifikante Einschränkungen beim Wie und Was.Denn erwartungsgemäß wird das nur bei ausgewählten Amazon Original-Serien (The Wilds, Invincible, Fairfax und Season 1 von The Boys) möglich sein, außerdem können zunächst US-Kunden derartige Kurzvideos erstellen und verschicken. Auch bei der technischen Plattform gibt es Einschränkungen, vorerst ist das nämlich nur per iOS möglich. Bisher hat sich Amazon nicht dazu geäußert, ob man das auch auf Android anbieten wird, allerdings kann man fast davon ausgehen, früher oder später jedenfalls.Damit trotzt Amazon dem Trend, auf den Konkurrenten wie Netflix setzen: Denn dort unterbindet man selbst Screenshots. Wer einen erstellen will, der bekommt lediglich eine schwarze Anzeige. Amazon geht einen anderen Weg und will, dass Nutzer mit ganzen Clips Werbung für bestimmte Serien machen.