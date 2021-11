Eluminator 'Crate'-Motor: Ford bietet Elektromotor-Kit für jedermann an

Der US-Autokonzern Ford hat anlässlich der Tuning-Messe SEMA seinen ersten elektrischen "Crate"-Motor angekündigt. Das Unternehmen will mit dem Elektromotor, der aus einem Serienfahrzeug stammt, den Umbau älterer Verbrenner-Autos auf Elektroantrieb erleichtern.

Das Konzept der sogenannten "Crate"-Motoren ist in den USA seit Jahrzehnten verbreitet. Große Autohersteller bieten bestimmte Motoren als vorgefertigte Pakete zur freien Verwendung an. Das heißt, die Kundschaft kann den Motor auf Wunsch in fast jedes beliebige Fahrzeug einsetzen. Ford will dieses Konzept jetzt auch mit Elektromotoren fortführen, auch um so die große Custom-Car-Szene in den Vereinigten Staaten am Leben zu erhalten.Der "Eluminator" genannte Elektro-Crate-Motor basiert auf dem Antrieb des als Serienfahrzeug verfügbaren Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition und hat eine Leistung von umgerechnet 281 PS und knapp 430 Newtonmetern. Der Motor soll quer verbaut werden, ist also vor allem für Fahrzeuge gedacht, die Frontantrieb haben. Der Kunde muss im Grunde "nur" die Antriebswellen an der Vorderachse mit dem Motor verbinden.Ford bietet den Motor ab sofort zur Bestellung über sein Netz von Teilehändlern zum Preis von 3900 Dollar zum Kauf an. Das Unternehmen will in naher Zukunft eine Vielzahl weiterer Komponenten für die Elektrifizierung von Fahrzeugen anbieten, die ursprünglich mit einem Verbrennungsmotor ausgeliefert wurden. Dazu sollen dann auch Akkus, Steuergeräte und Traktionsmotoren gehören, um so ein Ökosystem rund um Elektromotoren zur freien Verwendung aufzubauen.Vorerst müssen sich die Käufer des Eluminator-Kits die Akkus und weiteren Komponenten für ihr Projekt selbst beschaffen. Um den neuen E-Crate-Motor in Aktion zu zeigen, hat Ford einen klassischen Pickup-Truck vom Typ Ford F-100 damit ausgerüstet und ihn in Kooperation mit einigen Firmen aus der Custom-Car-Szene entsprechend umgebaut.