Fisher-Price: Kultiges Spielzeug-Telefon jetzt mit echter Telefon-Technik

Der Spielzeug-Hersteller Fisher-Price berücksichtigt im Zuge seines 60. Firmenjubiläums, dass die einstigen Fans seiner Produkte längst erwachsen geworden sind und ganz andere Ansprüche haben als in Kindertagen - das sieht man am Chatter-Telefon.

Fisher-Price: Chatter-Telefon

Mit Wählscheibe!

Fisher-Price

Das Spielzeug-Telefon dürfte in vielen Kinderzimmern zu finden gewesen sein und ermöglichte es den Kleinsten, mit imaginären Gesprächspartnern zu telefonieren. Erwachsenen fehlt allerdings meist die spielerische Phantasie, um einer solchen Handlung noch als eine hinreichende Unterhaltung zu betrachten. Daher hat das Unternehmen auf die geänderten Ansprüche reagiert.Zum Jubiläum gibt es das Chatter-Telefon jetzt auch mit richtiger Telefon-Technik. Nutzer können mit dem Gerät Anrufe empfangen und tätigen. Und da die wenigsten Nutzer heutzutage noch über einen Festnetz-Anschluss verfügen, an dem ein solches stationäres Telefon angeschlossen werden könnte, hat man bei Fisher-Price auch gleich die aktuellste Marktlage berücksichtigt.Das System verbindet sich nämlich per Bluetooth mit dem iOS- oder Android-Smartphone des Nutzers und bekommt von diesem die Anbindung an die Telefonie-Infrastruktur geliehen. Das bedeutet allerdings auch, dass das bunte Telefon nur funktioniert, wenn das Mobiltelefon, mit dem es verbunden ist, nicht allzuweit von dem Standort entfernt ist.Der Vorteil dessen ist natürlich, dass man das Telefon nicht nur an einem Kabel nutzen, sondern ebenfalls beliebig mit sich herumtragen kann. Der integrierte Akku soll eine Gesprächszeit von bis zu neun Stunden ermöglichen. Ein Button schaltet auf ein Freisprech-System um, so dass man nicht zwingend den Hörer am Ohr behalten muss. Ebenfalls gewöhnungsbedürftig: Zum Anrufen muss man die Telefonnummer mit der Wählscheibe eingeben. Aktuell ist das Produkt in den USA zu bekommen, ob es auch hierzulande offiziell vertrieben wird, ist unklar.