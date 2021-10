OnePlus 9RT & Buds Z2: Offizielle Renderbilder durchgesickert

Der Smartphone-Hersteller OnePlus hatte vor kurzem bestätigt, dass bald ein 9RT genanntes Modell auf den Markt kommen soll. Nun sind offiziell aussehende Renderbilder zu dem Gerät aufgetaucht. Außerdem wurden Fotos zu den kabellosen Ohrhörern OnePlus Buds Z2 veröffentlicht.

Launch zunächst ausschließlich in China

Siehe auch:

Twitter/ishanagarwal24

Die Bilder stammen von Evan Blass und Ishan Agarwal . Das Design des OnePlus 9RT wurde weitestgehend vom OnePlus 9 übernommen. Neben einem rechteckigen Kamera-Modul mit drei Linsen besitzt das Smartphone ein silbernes Gehäuse und zu den Seiten hin abgerundete Ecken auf der Rückseite. Die Verpackung wurde in roter Farbe gestaltet.Sollten sich vorherige Gerüchte als wahr herausstellen, dürfte das OnePlus 9 RT über ein 6,55 Zoll großes 120-Hz-Display, einen 4500 mAh großen Akku und über den Sony IMX766-Sensor verfügen. Außerdem sollen 5G-Support, WiFi 6, Bluetooth 5.2 und UFS 3.1-Speicher mit an Bord sein. Auf dem Smartphone kommt Android 11 zum Einsatz. Die Nutzer sollen später die Möglichkeit bekommen, Android 12 zu installieren.Ob das OnePlus 9RT auch in Deutschland erscheint, ist noch unklar. Zunächst soll das Smartphone nur in China ver­öf­fent­licht werden. Es wäre denkbar, dass das Gerät hierzulande nicht erhältlich sein wird. Wer an dem Gerät interessiert ist, müsste es von einem chinesischen Händler kaufen und importieren. Eventuell kommt das OnePlus 9RT im europäischen Raum erst einige Monate später auf den Markt.Neben den Bildern zum OnePlus 9RT sind auch Renderings und ein Foto zu den OnePlus Buds Z2 an die Öffentlichkeit gelangt. Die drahtlosen Ohrhörer werden über Bluetooth 5.2 mit dem Smartphone verbunden und unterstützen die Codecs AAC und SBC. Die OnePlus Buds Z2 werden in einer schwarzen und einer weißen Variante erhältlich sein. Beide Modelle dürften wie das OnePlus 9RT am 13. Oktober, also am kommenden Mittwoch, präsentiert werden.