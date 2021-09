Nur für 3 Tage: Media Markt und Saturn starten neue Herbst-Deals

Die Online-Shops von Media Markt und Saturn starten in eine neue Schnäppchen-Woche. Günstige Technik-Angebote findet man nicht nur in den neuen Prospekten, sondern auch in einem großen Restpostenverkauf. Wir zeigen euch die besten Deals aus den Herbst-Sales der Händler.

Günstige Fernseher, Notebooks, SSDs und viel TV- und PC-Zubehör

Smartphones, Wearables, Gaming-Laptops und Haushaltsgeräte reduziert

Neues Prospekt und Technik-Highlights 2021

Neues Prospekt und große Restposten-Aktion

Schnäppchen-Jäger sollten sowohl den jüngsten Saturn-Prospekt , als auch den Media Markt-Flyer durchstöbern, da deren Angebote nur noch bis zum 30. September gültig sind. Wenige Tage hat man zudem noch für den frisch gestarteten Inventurabverkauf Zeit, in dem die beiden Elektronikhändler eigenen Angaben nach "über 1000 Produkte radikal reduziert" verkaufen. Gerade bei diesem Restpostenverkauf sollte man sich schnell entscheiden, da viele Artikel zügig ausverkauft sein dürften. Spezielle Gutscheine oder Coupon-Codes werden dabei nicht benötigt.Egal mit welchen Deals Media Markt und Saturn in ihren Online-Shops und Prospekten auftreten, meist stehen die Klassiker im Mittelpunkt. Fernseher, Notebooks, Smartphones und Haushaltsgeräte gehören somit zu den Bestsellern und den am häufigsten reduzierten Artikeln. Heute wird man jedoch auch bei SSDs, Festplatten, Monitoren, Audiogeräten, Desktop-PCs und vielem mehr fündig. Die Lieferung ist ab einem Einkaufswert von 59 Euro versandkostenfrei. Außerdem kann während der Bestellung eine Abholung in den Filialen vor Ort reserviert werden.Wirft man einen Blick auf die 4K-Fernseher von Media Markt und Saturn, steht vor allem der Samsung GQ 65 Q 60 A (65 Zoll) mit QLED-Technik für 999 Euro und der LG OLED 55 B1 9LA (55 Zoll) für günstige 1099 Euro im Fokus der Angebote. Preiswert tritt zudem der Philips 55 PUS 7906/12 (55 Zoll) für 699 Euro auf, während der Hersteller gleichzeitig einen Cashback in Höhe von bis zu 1000 Euro auf die ebenso beliebten Philips OLED-Fernseher anbietet. Dazu passt auch der reduzierte Preis der Nintendo Switch für unter 300 Euro oder die Sony HT-G700 Dolby Atmos-Soundbar für 319 Euro. Wer intensiver streamen möchte könnte sich zudem für den Google Chromecast für 29 Euro interessieren.Weiterhin bieten die Händler in ihren Prospekten diverse PC-Schnäppchen an. Mit dabei das Acer Aspire 3 , ein 15-Zoll-Notebook mit Intel Core i3-Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher und 512 GB SSD für nur 449 Euro. Alternativ wird das Acer Aspire 5 mit Core i5, 16 GB RAM und 1 TB SSD für nur noch 699 Euro verkauft. Wer seinen Desktop-PC oder Laptop lieber selbst aufrüsten möchte, könnte zudem zur Samsung 970 Evo Plus SSD (NVMe M.2) für 99 Euro oder zur SanDisk 3D Ultra SSD für 85 Euro greifen. Beide bieten eine 1-TB-Kapazität. Ebenso beliebt ist die SanDisk Ultra Plus MicroSD-Karte mit 400 GB für 39 Euro und der AVM Fritz!Repeater 2400 mit Mesh-WLAN für 85 Euro.Unter den Restposten-Schnäppchen von Media Markt und Saturn zeigen sich in den Online-Shops das Apple iPhone SE für nur noch 429 Euro und das Xiaomi Mi 10 T 5G mit 128 GB Speicher und Android 11 für 369 Euro. Passend dazu werden die Smartwatches Fitbit Versa 3 und Garmin Vivoactive 4 für nur 177 Euro respektive 244 Euro verkauft. Gamer können sich zudem auf die beiden Gaming-Notebooks ASUS ROG Strix G15 (15 Zoll) und ASUS TUF Gaming A17 (17 Zoll) freuen. Für 1499 Euro bzw. 1299 Euro gibt es eine AMD Ryzen 9-CPU, 16 GB RAM und 512 GB SSD. Unterschieden wird zwischen den Grafikkarten: Nvidia GeForce RTX 3060 oder GTX 1660 Ti.Der Inventurabverkauf bringt außerdem diverse Haushaltsgeräte zum Bestpreis hervor. Die Bauknecht WM 9 M100 Waschmaschine schlägt mit nur noch 333 Euro zu Buche und den Siemens KG39N Kühlschrank gibt es heute schon für 549 Euro. Für das Smart-Home bietet sich hingegen der Amazon Echo Show 5 für 55 Euro oder ein Philips Hue LED-Lampen Starter-Set samt Lichtschalter für 26 Euro an. Abschließend wird das Samsung Galaxy A52s 5G Smartphone für nur noch 394 Euro angeboten und beliebte ANC-Kopfhörer, wie die Sony WH-1000XM4 , gibt es jetzt schon für 299 Euro zzgl. eines 20 Euro Gutscheins für den nächsten Einkauf. Saturn und Amazon