Direktzugang zu Shops & Co: WhatsApp testet In-App-Branchenbuch

WhatsApp will mit Business-Usern endlich mehr Geld verdienen

Keine Zukunft ohne Werbung

Es ist eine Funktion, die zunächst in anderen Märkten getestet wird: Facebook hat in São Paulo, Brasilien, einen Test gestartet, bei dem es Nutzern der App möglich gemacht wird, dank eines Verzeichnisses in der App direkt mit Geschäften und Dienstleistern in Kontakt zu treten. Die anfängliche regionale Beschränkung darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Facebook hier große Ambitionen verfolgt: "Dies könnte die primäre Art und Weise sein, wie Menschen einen Handelsprozess in WhatsApp starten", so Matt Idema, Facebooks Vizepräsident für Business Messaging, diese Woche laut Reuters in einem Interview.Wie das Unternehmen ausführt, umfasst der erste Test "Tausende von Unternehmen in Kategorien wie Lebensmittel, Einzelhandel und lokale Dienstleistungen" die sich über ganz São Paulo verteilen. Im nächsten Schritt prüft man aktuell neue Kandidaten für eine Ausweitung der Funktion. Idema deutet an, dass man sich dabei wohl auf Indien und Indonesien konzentrieren will, Informationen zu einem möglichen Start in Europa fehlen zum aktuellen Zeitpunkt aber noch.Der Facebook-Manager nutzt die Gelegenheit, um auch das sensible Thema In-App-Werbung in WhatsApp wieder einmal neu auf den Tisch zu legen. Für Idema ist es beschlossene Sache, dass Anzeigen in der Anwendung - abseits der bestehenden Stories-Ads - klarer Teil der Zukunft sind, bleibt aber sehr vage: "Es gibt definitiv einen Weg zu Anzeigen, was das Kerngeschäftsmodell von Facebook ist, und ich denke, dass dies auf lange Sicht in der einen oder anderen Form Teil des Geschäftsmodells von WhatsApp sein wird."