Kingston DataTraveler Max: Hochleistungs-USB-Stick schafft 1.000 MB/s

Wenn es beim Speichern flott gehen muss: Kingston hat mit dem DataTraveler Max einen der aktuell schnellsten USB-Sticks auf dem Markt gebracht. Support von USB 3.2 Gen 2 machen Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 MB/s beim Lesen möglich, die Kapazität reicht bis 1 TB.

Neue Anschlussstandards machen auch USB-Sticks deutlich flotter

Gleicher Speed in allen Kapazitäten

Kingston

Langsam aber sicher tasten sich viele Speicherhersteller mit ihren Produkten an die Möglichkeiten heran, die der USB-3.2-Standard der zweiten Generation in Sachen Übertragungsgeschwindigkeiten bietet. Kingston nutzt die Anschluss-Technologie in Kombination mit modernen Speicherchips, um den schnellsten USB-Stick, der aktuell auf dem Markt ist, vorzustellen - zumindest nach dem offiziellen Datenblatt. Der DataTraveler Max (DT Max) ist unter den USB-Sticks mit diesen Features "der erste seiner Art".Dreh und Angelpunkt des Produkts ist natürlich, dass auch das Anschlussgerät eine Verbindung über USB 3.2 Gen 2 unterstützt. Dann kann mit dem DT Max eine Lesegeschwindigkeit von 1.000 MB/s erreicht werden, beim Schreiben liegt man mit 900 MB/s ebenfalls auf Top-Niveau. "Eine neue Messlatte für USB-C-Flash-Sticks", so Oscar Escayola Kaloudis, beim Konzern verantwortlich für das Flash-Speicher-Business.Wie immer gilt hier: Erst der Alltagstest wird zeigen, ob die vom Hersteller propagierten Spitzenwerte hier wirklich in genügend Szenarien erreicht werden können. Bisher bleiben viele Speichermedien mit USB 3.2 Gen 2-Support aber durch verschiedene Faktoren wie die weitere verwendete Hardware oder Software auf Geschwindigkeiten beschränkt, die deutlich geringer ausfallen.Die Kingston DT Max wird in Kapazitäten 256 GB , 512 GB und 1 TB angeboten. Geschwindigkeitsunterschiede, die aufgrund des unterschiedlichen Aufbaus bei vielen Speichermodellen mit weniger Kapazität üblich sind, soll es hier aber nicht geben. Ein Blick in den WinFuture-Preisvergleich zeigt, dass der DT Max 1 TB aktuell ab 143 Euro startet, 512 GB gibt es für 84 Euro, das kleine Modell mit 256 GB kostet 51 Euro.