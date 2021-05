Horizon Forbidden West - Erstes Gameplay aus der PS5-Version

Reise in den verbotenen Westen

Abenteuer für PS4- und PS5-Spieler

2017 hatte der niederländische Entwickler Guerilla Games mit Horizon Zero Dawn einen wahren Überraschungshit für Sonys PlayStation 4 abgeliefert. Im Action-Rollenspiel durften Spieler in der Rolle der Protagonistin Aloy gegen von Tieren und Dinosauriern inspirierte Roboter kämpfen. Noch in diesem Jahr soll mit Horizon Forbidden West der Nachfolger erscheinen. In einem State-of-Play-Stream zeigte Sony nun erstmals Spielszenen aus der PS5-Fassung.Das rund 14 Minuten lange Video zeigt eine zusammenhängende Gameplay-Sequenz aus dem Spiel, in welcher Aloy nach ihrem entführten Freund Erend sucht und dabei zunächst eine auf den ersten Blick idyllische Dschungel- und Küstenregion durchstreift. Nachdem die Heldin aber plötzlich in einen Kampf mit teils berittenen Robo-Raptoren verwickelt wird, muss sie fliehen, kann nach mehreren Kämpfen aber ihren Freund finden. Vor dessen Rettung muss Aloy zunächst jedoch ein gewaltiges Roboter-Mammut bezwingen.Neben einigen der unterschiedlichen Nah- und Fernkampfwaffen zeigt das Video außerdem verschiedene Ausrüstungsgegenstände, die Aloy im Spiel einsetzen kann. Dazu zählt ein Enterhaken, mit dem sich die Kämpferin schnell aus brenzligen Situationen entfernen oder ansonsten unerreichbare Orte erkunden kann. Dank einer Tauchausrüstung kann sie sich außerdem längere Zeit unter Wasser aufhalten und mit einem Gleitschirm sicher aus größerer Höhe landen.Inhaltlich ist die Geschichte von Horizon Forbidden West etwa sechs Monate nach dem Vorgänger angesiedelt. Aloy reist im Spiel in Richtung Westen, um dort die Ursprünge einer gefährlichen Seuche genauer zu untersuchen.Horizon Forbidden West soll noch in diesem Jahr für die Playstation 4 und PlayStation 5 erscheinen. Ein genaues Datum hat Sony bislang aber noch nicht genannt. Auch PC-Spieler müssen sich noch in Geduld üben, denn bislang wurde das Spiel noch nicht für ihre Plattform angekündigt. Nachdem Horizon Zero Dawn vor ein paar Monaten aber auch für den PC veröffentlicht wurde, gilt auch hier ein PC-Port zumindest zu einem noch späteren Zeitpunkt als sehr wahrscheinlich.