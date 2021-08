Update: AVM bringt FritzBox 6660 & 6591 Cable auf FritzOS 7.28

Auch zum Start in die neue Woche hat AVM für Fritz-Hardware-User Neuigkeiten parat, in diesem Fall für Nutzer von Kabel-Geräten. Die FritzBox 6660 & 6591 Cable bekommen ein Wartungsupdate auf FritzOS 7.28. Unter anderem wird Ärger mit dem Mac behoben.

Zwei weitere Mitglieder der Kabel-Familie bekommen Update

Netzlaufwerkverbindungs-Ärger behoben

Weitere Verbesserungen im FritzOS 7.28 System: Verbesserung - Stabilität angehoben

Telefonie: Änderung- Notwendige Anpassung an veränderte Anforderungen zur Authentifizierung bei Google (Google-Telefonbuch und -Kalender)

Verbesserung - Interoperabilität für CardDAV-basierte Online-Telefonbücher erhöht

Verbesserung - Optimierte Behandlung von Rufumleitungen bei SIP-Trunks, die eine Rufumleitung in der Rufphase unterstützen

WLAN: Verbesserung - Stabilität angehoben

Behoben - Läuft die FritzBox als Mesh-Repeater, bekommen WLAN-Clients am WLAN-Gastzugang unter Umständen keine IP-Adresse

USB: Behoben - Mit macOS Big Sur Version 11.3 konnte keine Netzlaufwerkverbindung (SMB) aufgebaut werden

FritzOS 7.28 zieht weiter seine Kreise auf neue Geräte. Waren vor Kurzem noch die beiden Modelle FritzBox 6590 Cable und 6490 Cable auf die aktuelle Version gehoben worden, steht das Update jetzt für weitere Modelle aus der Kabel-Familie bereit. Wie AVM über den offiziellen Twitter-Kanal verkündet, kann bei FritzBox 6660 & 6591 Cable jetzt das nächste Wartungsupdate anschieben und so ebenfalls den Schritt auf die FritzOS Version 7.28 gehen. Wie immer gilt: Die Verteilung über die Provider dauert hier oft deutlich länger, nennt man die Geräte aber sein Eigen, steht das Update sofort bereit.Ist kein automatisches Update gewählt, kann dieses über das Benutzerinterface der FritzBox im Browser ("fritz.box") angestoßen werden. Im Menü dafür den Punkt "Assistent" und in der folgenden Auswahl "Update" anwählen. Im nächsten Schritt wird die Verfügbarkeit überprüft, das Update sollte im nächsten Schritt mit "Update starten" beginnen. Hier findet sich auch eine Übersicht, die Versionsschritt und enthaltene Features zusammenfasst.Eine Übersicht der wichtigsten Funktionen von FritzOS 7.28 findet ihr im Anschluss in unserer grünen Infobox. Wie die bisher versorgten Geräte kommen auch FritzBox 6660 & 6591 Cable hier in den Genuss einer Anpassung, die vor allem Mac-Nutzer freuen wird. So findet sich im Changelog ( 6660 6591 ) unter USB der wichtige Vermerk, dass die Probleme mit Netzlaufwerkverbindungen (SMB) unter macOS Big Sur Version 11.3 der Vergangenheit angehören.