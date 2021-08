Guter Deal im Telekom-Netz: Allnet-Flat mit 18 GB LTE für 14 Euro

Im Telekom-Netz kehrt bei Mobilcom-Debitel ab sofort ein be­lieb­ter Bestpreis-Tarif zurück. Für nur 13,99 Euro pro Monat er­hal­tet ihr eine Allnet-Flat samt 18 GB Datenvolumen und so­gar der Anschlusspreis entfällt. Schnell sein lohnt sich, das An­ge­bot gilt nur für wenige Tage.

Dieser GB-Preis im Telekom-Netz kann sich sehen lassen

18 GB LTE Datenvolumen (21,6 Mbit/s) im Telekom-Netz

39,99 Euro Anschlussgebühr (entfällt gegen SMS)

Wahl zwischen Triple-SIM und eSIM

Alnet-Flat für Telefonie und SMS

EU-Roaming, VoLTE und WLAN Call

Monatlich nur 13,99 Euro , ab dem 25. Monat 29,99 Euro

, ab dem 25. Monat 29,99 Euro Nur bis 31. August: Jetzt bei Mobilcom-Debitel abschließen

Nette Extras: Anschlussgebühr entfällt, eSIM und Rufnummerprotierung möglich

Allnet-Flat im Telekom-Netz für 14 Euro

Für viele Nutzer kann das Angebot noch so toll sein, das verwendete Netz ist wohl der erste entscheidende Faktor. In dieser Hinsicht kann das aktuelle LTE-Angebot mit dem Telekom-Netz die seit Jahren bestbewertete mobile Anbindung Deutschlands bieten. Für alle, die hier auf Nummer Sicher gehen wollen, ob das auch für die eigene Region zutrifft, stellt die Telekom einen Mobilfunk-Netzcheck bereit. Wie der Name vermuten lässt, bleibt das Angebot auf LTE-Anbindung beschränkt - beim aktuellen Stand des 5G-Ausbaus abseits von Ballungsräumen oft aber wohl keine wirkliche Einschränkung.Neben dem guten Netz macht man das Angebot aber vor allem durch den Preis sehr attraktiv. Für 18 GB LTE Datenvolumen, das mit einer maximalen Geschwindigkeit von 21,6 Mbit/s versurft werden kann, werden hier 14 Euro im Monat fällig . Damit kommt man auf einen wirklich guten GB-Preis im Telekom-Netz von 0,77 Cent. Darüber hinaus wird hier alles geboten, was man von einem modernen Tarif erwartet: Allnet-Flat für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze, EU-Roaming sowie VoLTE und WLAN-Calls.Zu guter Letzt wird das Angebot mit einem weiteren Preisvorteil versüßt. Der Anschlusspreis von 40 Euro kann vollständig zurückerstattet werden. Dafür muss spätestens 6 Wochen nach Aktivierung eine SMS mit dem Text "AP frei" (ohne Sonderzeichen) an die 8362 gesendet werden - das war es auch schon. Der Mobilfunkvertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten, in denen der reduzierte Preis gilt. Ab dem 25. Monat werden 29,99 Euro berechnet, die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate. Daher wie immer beachten: rechtzeitig Kündigen.Darüber hinaus haben wir für euch auch noch einige Details erfragt, die für manche Nutzer sehr wichtig sein können. Der Tarif kann auch mit einer eSIM gebucht werden. Darüber hinaus ist es möglich, im letzten Bestellschritt ein Wunschdatum für die Aktivierung bis Ende September zu wählen. Zu guter Letzt ist auch eine Rufnummernportierung möglich, wenn die Aktivierung spätestens bis zum 30.09.2021 erfolgt.