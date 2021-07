Army of Thieves - Erster Teaser zum Army Of The Dead-Spin-off

Videos automatisch starten

Bereits vor der Veröffentlichung des Zombie-Spektakels Army of the Dead bei Netflix stand fest, dass dieses schon wenig später ein Spin-off erhält, das vor den Geschehnissen des ungewöhnlichen Raubzugs spielt. Zur virtuell abgehaltenen San Diego Comic Con wurde am Wochenende ein erster Teaser veröffentlicht. Dieser zeigt, was uns in der abgedrehten Geschichte erwartet.



Im Mittelpunkt von Army of Thieves steht der ehemalige Kleinstadtbanker und Safeknacker Ludwig Dieter, der erneut von Matthias Schweighöfer gespielt wird und dieses Mal sogar die Hauptrolle übernimmt. Wie der Trailer verrät, wird Dieter von einer unbekannten Frau rekrutiert, um zusammen mit weiteren aufstrebenden Kriminellen mehrere Safes in Europa zu knacken.



Zwar wird im Video die in den USA beginnende Zombie-Thematik durchaus angesprochen, anders als bei Army of the Dead handelt es sich bei Army of Thieves jedoch ausdrücklich um keinen Horrorfilm. Regie führt übrigens Matthias Schweighöfer selbst. Einen Starttermin hat der Film noch nicht.