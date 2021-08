Galaxy Z Flip3 5G: Samsung macht das Falt-Smartphone alltagstauglich

Samsung hat mit dem Galaxy Z Flip3 5G heute auch die dritte Generation seines handlichen Smartphones mit faltbarem OLED-Display vorgestellt. Das neue Modell punktet vor allem mit einem größeren Außenbildschirm, IPX8-Zertifizierung und mehr Power.

Anders als beim Fold3 keine Under-Display-Kamera

Technische Daten für das Samsung Galaxy Z Flip3 5G Betriebssystem Google Android 11, OneUI 3.1 Display 6,7 Zoll faltbar, 2640 x 1080 Pixel, 425 ppi, Corning Gorilla Glass Victus, Dynamic AMOLED 2x, 120 Hz

ext. Display: 1,9 Zoll, 260 x 512 Pixel) Prozessor Qualcomm Snapdragon 888, Kryo 680, 5 nm Prozesstechnologie, 64-Bit (1x 2.84 GHz + 3x 2.42 GHz + 4x 1.80 GHz) Speicherkapazität 128/256 GB UFS 3.1 Arbeitsspeicher 8 GB LPDDR5 Hauptkamera Dual-Cam, 12 MP (Hauptkamera Wide, f/1.8, 78°, 1.4 µm, OIS, 2PD) + 12 MP (Ultra-Wide, f/2.2, 123°, 1.12 µm, FF) Frontkamera 10 MP (f/2.4, 1.22 µm, 80°) Video 7680 x 4320 Pixel (8K UHD), 3840 x 2160 Pixel (4K UHD), 1920 x 1080 Pixel (Full-HD), 1280 x 720 Pixel (HD) Besonderheiten Fingerprintsensor (seitlich), Gesichtserkennung, GPS, Stereo-Lautsprecher, Geo-Tagging, IPx8 Sensoren Beschleunigung, Fingerabdrucksensor, Gyro-Sensor, geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor SIM-Karten Nano-SIM + eSIM Verbindungen 4G (LTE), 5G, Bluetooth 5.0, WLAN AC, NFC, USB Typ C Farben Phantom Black, Cream, Lavender Akku 3300 mAh, Schnellaufladung, kabelloses Laden Maße 166 x 72,2 x 6,9 mm Gewicht 183 Gramm Preis ab 1049 Euro

Samsung

Mit dem Samsung Galaxy Z Flip3 will der koreanische Konzern sein Falt-Smartphone massentauglicher machen. Das Gerät bietet wieder einen Formfaktor, bei dem das Display vertikal aufgeklappt wird, so dass aus einem kompakten Hosentaschenfülle ein vollwertiges Smartphone mit ganzen 6,7 Zoll Bildschirmdiagonale wird.Das Panel löst mit 2640 x 1080 Pixeln sehr hoch auf und ist im 22:9-Format gehalten. Es bietet unter anderem eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hertz, die dynamisch geregelt wird. Anders als beim Z Fold3 wird die Frontkamera hier nicht als "Under Display Camera" (UDC) realisiert, sondern, wie inzwischen fast schon Standard, in einem kleinen Loch im Display untergebracht. Die Kamera selbst nutzt einen 10-Megapixel-Sensor mit 1,22 Mikrometern Pixelkantenlänge und ein 80 Grad breites Sichtfeld.Der Bildschirm selbst ist mit einer dünnen Schicht aus Kunststoff abgedeckt und soll so keinen Schaden nehmen. Außen verwendet Samsung Corning Gorilla Glass Victus, um das Smartphone möglichst kratzerfrei zu halten. Viel interessanter ist fast schon das Außendisplay, bei dem man jetzt auf ein 1,9 Zoll großes Panel aufrüstet, das mit 512 x 260 Pixeln arbeitet und vor allem für Benachrichtigungen und Selfies herhalten soll.Die beiden Hauptkameras des neuen Galaxy Z Flip3 5G bieten jeweils 12 Megapixel. Der Hauptsensor ist identisch zum Fold3 und nutzt eine Pixelkantenlänge von 1,4 Mikrometern, hat einen optischen Bildstabilisator in Hardware und einen Dual-Phase-Detection-Autofokus. Zusätzlich integiert Samsung eine Ultra-Weitwinkelkamera mit 123 Grad breitem Sichtfeld und 1,12 Mikrometer Pixelkantenlänge. Die Blende ist jeweils f/1.8 bzw. f/2.2 groß.Samsung verpasst dem Z Flip3 einen zweigeteilten Akku, der jeweils im oberen und unteren Gehäuseteil untergebracht ist und eine Gesamtkapazität von 3300mAh bietet. Wireless Charging hat das Gerät zwar nicht, aber immerhin kann man per 25-Watt-Netzteil relativ schnell laden.Eine wichtige Neuerung sei noch erwähnt: Das Samsung Galaxy Z Flip3 5G ist nach IPX8 zertifiziert und somit wasserdicht. Das Ganze ist vor allem deshalb beachtlich, weil das Gerät mit einem Scharnier und einem faltbaren Bildschirm daherkommt.Das Samsung Galaxy Z Fold 3 5G wird in den Farben Schwarz, Beige, Grün und Violett erhältlich sein. Die offizielle Preisempfehlung des Herstellers wird mit 1049 Euro angegeben, wobei man in diesem Fall das Modell mit Qualcomm Snapdragon 888 Octacore-SoC, acht Gigabyte RAM und 128 GB Flash-Speicher bekommt. Für 50 Euro mehr verdoppelt Samsung den nicht erweiterbaren internen Speicher. Die Verfügbarkeit soll ab 27. August gegeben sein.