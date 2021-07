Neue Aldi-PCs: Notebooks und Office-Desktops ab 249 Euro erhältlich

Neben Gaming-PCs mit RTX 3060 Ti bieten die Discounter Aldi Nord und Süd ab dem 29. Juli weitere Notebooks und Desktops für Spieler und den Office-Bereich an. Die Preise starten ab 249 Euro. Alle Produkte sind in den Online-Shops der Händler und vereinzelt in den Filialen erhältlich.

Günstige Notebooks und Office-PCs unter 600 Euro

Premium-Laptop für 899 Euro und Einsteiger-Gerät für 249 Euro

Aldi / Medion

Ein Blick in das kürzlich veröffentlichte Multimedia-Prospekt der Handelskette bringt nicht nur einen vergleichsweise günstigen Gaming-PC mit Nvidia RTX-Grafikkarte hervor, sondern auch das mobile Spielen wird von Aldi und Medion abgedeckt. Dafür konzentriert man sich auf den Medion Erazer Beast X25. Das 17,3 Zoll große Gaming-Notebook setzt auf einen AMD Ryzen 9 5900HX-Prozessor nebst der mobilen Nvidia GeForce RTX 3080 , 64 GB Arbeitsspeicher und einem IPS-Display mit Full-HD-Auflösung und 240 Hz. Weiterhin wird eine 2 TB große PCIe-SSD verbaut. Der Preis für den potenten Spiele-Laptop beträgt 2699 Euro.Deutlich erschwinglicher sind die Notebooks und Desktop-PCs von Aldi, die sich im Einsteiger-, Office- und Multimedia-Bereich ansiedeln. Ebenso ab dem 29. Juli wird unter anderem der Medion Akoya P62026 für 549 Euro angeboten. Der Standrechner ist ausgestattet mit einem Intel Core i5-11400 , 8 GB RAM und einer 512 GB SSD. Ebenso sind Wi-Fi 6 und die Intel Iris Xe-Grafik mit an Bord. Eine ähnliche Konfiguration bietet das Medion Akoya E16402 als 16,1-Zoll-Notebook für 599 Euro. Der Unterschied: Hier wird auf den mobilen Intel Core i5-1135G7 gesetzt und eine Akkulaufzeit von bis zu acht Stunden ausgeschrieben.Den Premium-Bereich wollen Aldi und Medion hingegen mit dem Akoya S15449 abdecken. Als eines der wenigen 15-Zoll-Laptops im Portfolio des deutschen Herstellers kommt hier ein Aluminium-Gehäuse zum Einsatz, das für 899 Euro den Intel Core i7-1165G7-Prozessor nebst 16 GB RAM und einer 1-TB-SSD beherbergt. Auch hier gehören WLAN-ax, ein Full-HD-Display, Bluetooth 5.1 und eine integrierte Amazon Alexa-Funktion abseits der 8,5-Stunden-Akkulaufzeit zu den Eckdaten. Abschließend bietet man für 249 Euro das Medion Akoya E11202 (11,6 Zoll) für Einsteiger an. Mit dabei: Intel Celeron-CPU, 4 GB RAM und 64 GB Flash-Speicher.Alle vier Produkte werden über die Online-Shops von Aldi Nord und Aldi Süd verkauft. In den Filialen vor Ort sind lediglich das Akoya E11202 (Süd) und Akoya E16402 (Nord/Süd) erhältlich. Die ausführlichen Datenblätter der Notebooks und Desktop-PCs findet ihr unter anderem im passenden Aldi-Prospekt