Netflix, Prime Video & Disney+: Die neuen Filme und Serien der Woche

In dieser Woche halten die drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ mehr als 30 neue Filme und Serien für ihre Abonnenten bereit. Mit dabei sind The Tomorrow War, Warcraft, Alita Battle Angel und vieles mehr. Unser Überblick zeigt euch alle Neustarts.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 26)

The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgement ab 28. Juni

Black Lightning: Staffel 4 ab 29. Juni

Sternenstreif: Staffel 4 ab 29. Juni

America: Der Film ab 30. Juni

Prime Time ab 30. Juni

Sophie: A Murder in West Cork ab 30. Juni

The Interview ab 1. Juli

Warcraft: The Beginning ab 1. Juli

The Huntsman & The Ice Queen ab 1. Juli

Das Tagebuch der Anne Frank ab 1. Juli

Ein ganzes halbes Jahr ab 1. Juli

The Intruder ab 1. Juli

Dynasty Warriors ab 1. Juli

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 26)

Voll Normaaal ab 28. Juni

Equilibrium ab 28. Juni

Get Hard ab 30. Juni

Eyes on the Prize: Uprising - Staffel 1 ab 1. Juli

Fugget About It - Staffel 1-2 ab 1. Juli

Casper ab 1. Juli

Salt ab 1. Juli

Bailey - Ein Freund fürs Leben ab 1. Juli

Mumbai Diaries 26/11 ab 2. Juli

The Tomorrow War ab 2. Juli

Fukushima ab 2. Juli

Dracula Untold ab 2. Juli

47 Meters Down ab 3. Juli

Honig im Kopf ab 3. Juli

Mama ab 4. Juli

Neue Filme und Serien bei Disney+ & Star (KW 26)

Alita: Battle Angel ab 2. Juli

Chronicle - Wozu bist du fähig? ab 2. Juli

Crazy Heart ab 2. Juli

Planet der Affen: Survival ab 2. Juli

Obwohl Netflix seine Highlights für den kommenden Monat Juli noch nicht offiziell bekanntgegeben hat, kann ein Teil der Filme und Serien bereits aus der "Neu und beliebt"-Kategorie der Video-Streaming-Plattform entnommen werden. In den nächsten Tagen startet somit unter anderem die vierte Staffel von Black Lightning nebst America: Der Film und zeitexklusiven Lizenztiteln wie The Interview, Warcraft: The Beginning, The Huntsman & The Ice Queen und Dynasty Warriors. Die Ankündigung weiterer Netflix-Neustarts wird im Laufe der Woche, wenn nicht sogar heute, erwartet.Amazon Prime Video dürfte vom 28. Juni bis 4. Juli 2021 hingegen mit dem neuen Science-Fiction-Film The Tomorrow War überzeugen können. In den Hauptrollen sind unter anderem Chris Pratt (Jurassic World, Guardians of the Galaxy), Yvonne Strahovski (Handmaid's Tale) und J.K. Simmons zu sehen. Außerdem streamt man bei Amazon Equilibrium, Salt, 47 Meters Down und Honig im Kopf. Disney+ hat trotz seines gut gefüllten Star-Channels hingegen nur wenig Neustarts parat, allerdings können sich Alita: Battle Angel, Crazy Heart und Planet der Affen: Survival durchaus sehen lassen.