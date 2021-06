Mobilcom-Kracher: 6 GB LTE-Flat im Telekom-Netz für nur 5,99 Euro

Wer derzeit auf der Suche nach einem günstigen Mobilfunk-Tarif ist, für den könnte der neue Deal des Discounter-Anbieters Mobilcom-Debitel in Frage kommen. Der Green LTE feiert mit 6 GB Datenvolumen und Allnet-Flat im Telekom-Netz für nur 5,99 Euro pro Monat sein Comeback.

Der Bestseller unter den Mobilcom-Tarifen wird stark reduziert

6 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 21,6 Mbit/s

Allnet-Flat für Telefonie und EU-Roaming inklusive

Telekom-Netz mit VoLTE und WLAN-Calls

Vertragslaufzeit von 24 Monaten

Grundgebühr: 5,99 Euro pro Monat

Rechtzeitig kündigen: 19,99 Euro ab dem 25. Monat

Anschlusspreis: 19,99 Euro einmalig

Während derzeit der o2 Unlimited Max mit echter LTE-Flatrate für monatlich 30 Euro und der Telekom-Jubiläumstarif mit 20 GB Datenvolumen für 20 Euro für große Aufmerksamkeit sorgen, blieben gute Angebote für deutlich weniger als 10 Euro pro Monat aus. Diese Lücke will nun erneut Mobilcom-Debitel schließen, die den so genannten Green LTE 6 GB bereits im Juni als die "krasseste Aktion des Jahres" bezeichnen. Tatsächlich kann sich der Rabatt in Höhe von 78 Prozent sehen lassen.Für monatlich 5,99 Euro erhalten Interessenten einen Telekom-Tarif mit einem Datenvolumen in Höhe von 6 GB und einer Allnet-Flat für Telefonate in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze. SMS sind hingegen nicht inkludiert und werden mit je 0,19 Euro pro Nachricht berechnet. Die Geschwindigkeiten im LTE-Tarif von Mobilcom-Debitel liegen bei maximal 21,6 Mbit/s im Download und bei 3,6 Mbit/s im Upload. Sollte das Datenvolumen zur Neige gehen, tritt eine Drosselung auf branchenübliche 64 kbit/s in Kraft.Mit an Bord der Green LTE 6 GB sind zudem das EU-Roaming und Technologien wie zum Beispiel VoLTE und WLAN Calls. Zusätzlich zur monatlichen Grundgebühr in Höhe von 5,99 Euro wird ein einmaliger Anschlusspreis (19,99 Euro) fällig. Die Vertragslaufzeit beträgt zwei Jahre. Mit enthalten ist außerdem ein Gratismonat bei waipu.tv im Tarif Perfect Plus. Dieser kann im Testzeitraum jederzeit gekündigt werden, damit er im Folgemonat nicht mit 9,99 Euro zu Buche schlägt. Aus Erfahrung nehmen wir an, dass der Telekom-Tarif zu diesem Preis nur für kurze Zeit zur Verfügung stehen wird.