Nur heute: Media Markt startet Gönn-Dir-Dienstag mit Gaming-Deals

Wer zum Prime Day nicht fündig geworden ist, der sollte jetzt einen Blick auf den "Gönn dir Dienstag" bei Media Markt werfen. Im Online-Shop senkt der Händler die Preise vieler Technik-Angebote und bietet somit das eine oder andere Schnäppchen. Wir zeigen die Highlights des Sales.

Gaming-Bundles, Notebooks, VR-Headsets & Co. stark reduziert

Nur noch heute beim Technik-Kauf sparen!

Anstelle eines neuen Prospekts stellt Media Markt mit dem Gönn-Dir-Dienstag nahezu wöchentlich eine große Auswahl an Technik-Produkten zum Sparpreis bereit. In dieser Woche stehen dabei vor allem Notebooks, Konsolen, Spiele, PC-Monitore und -Zubehör sowie Software, DVDs und Blu-rays im Mittelpunkt. Die Angebote enden pünktlich am Mittwoch (23.06.) um 9 Uhr früh. Eine versandkostenfreie Lieferung ermöglicht man ab 59 Euro, Gutscheine oder Coupons werden nicht benötigt und als Alternative ist die Abholung in den Filialen möglich.Neben Media Markt kann auch Saturn mit guten Deals überzeugen. Unter dem Motto "Primetime für beste Angebote" kontert des Schwester-Shop den Amazon Prime Day 2021 und zieht mit dessen Preisen gleich. Auch hier sollte man also ein Auge auf den Saturn-Sale werfen, der nur noch heute gültig ist.Als Highlights des Gönn-Dir-Dienstags führt Media Markt in seinem Online-Shop unter anderem den Nintendo Switch Pro Controller im Bundle mit dem Switch-Spiel Monster Hunter Rise für 89,99 Euro auf. Abseits davon gibt es zwei vergleichsweise günstige Notebook-Angebote. Der MSI GF63 wird mit seinem 15-Zoll-Display, Intel Core i5-Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher, 512 GB SSD und der Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q für 799 Euro an Gamer verkauft. Das kompaktere Huawei MateBook D14 verzichtet hingegen auf eine Grafikkarte, ist für 699 Euro ansonsten aber ähnlich gut und leistungsstark aufgestellt.Weiterhin findet man das VR-Headset HP Reverb G2 inklusive Controller für unter 600 Euro innerhalb der Rabattaktion. In Hinsicht auf Konsolen wird die Nintendo Switch Lite inklusive Animal Crossing New Horizons, drei Monate Nintendo Online und einer passenden Tragetasche für 230 Euro verkauft. Bleibt man beim Gaming, bietet sich zudem der MSI Optix G24C4 an, ein 24-Zoll-Monitor mit 1 ms Reaktionszeit, Full-HD-Auflösung und 144 Hz für 179 Euro. Zum Upgraden des PCs und Netzwerks sind die SanDisk Ultra 3D SSD mit satten 4 TB für 399 Euro und der AVM Fritz!WLAN Repeater 1750E für 70 Euro erhältlich. Saturn und Amazon