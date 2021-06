Knaller-Preis: Amazon verkauft Echo Dot 4 generalüberholt für 24 Euro

Amazon erweitert sein Angebot an zertifizierten und generalüberholten Geräten, zu denen jetzt unter anderem auch der jüngste Echo Dot der vierten Generation gehört. Der smarte Lautsprecher mit Alexa-Sprachsteuerung in Kugelform schlägt mit nur noch 23,99 Euro zu Buche.

Neu vergleichsweise teuer, als B-Ware ein echtes Schnäppchen

nur für Amazon Prime-Mitglieder

Auch abseits vom kommenden Prime Day 2021 und Aktionen wie dem Black Friday oder Cyber Monday zeigt sich bei Amazon ab und zu das eine oder andere Schnäppchen. So ist zum Beispiel die Community von MyDealz auf eine Erweiterung des B-Ware-Angebots aufmerksam geworden, die nun auch den im Herbst 2020 vorgestellten Echo Dot 4 beinhaltet. Dabei handelt es sich um Geräte, die von Kunden zurückgesandt, vom Hersteller aufbereitet, zertifiziert und anschließend mit einer einjährigen Garantie sowie allen gesetzlichen Gewährleistungsrechten zu einem niedrigeren Preis verkauft werden.Besonders gut bewertet wird dabei das Angebot des aktuellen Einsteigermodells der Echo-Familie . Der generalüberholte Echo Dot (4. Generation) wird derzeit für nur noch 23,99 Euro verkauft. Als Neuware ruft Amazon für seinen kompakten Lautsprecher weiterhin knapp 60 Euro auf. Im Preisvergleich liegt das Gerät - ausgenommen diverser eBay-Händler - bei mindestens 45 Euro. Wie aus den Kommentaren der Deal-Communities hervorgeht, scheint das B-Ware-Angebot 30 Tage kostenlos ) bereitzustehen. Dafür können sowohl der Expressversand, als auch die Ratenzahlung (5 Monate) genutzt werden.Der generalüberholte Amazon Echo Dot 4 steht in den drei Farben Anthrazit, Blaugrau und Weiß jeweils für 23,99 Euro direkt ab Lager zum Versand bereit. Technisch unterscheidet er sich, bis auf mögliche kleinere optische Mängel, nicht von seinen Neuware-Geschwistern. Man erhält den Smart-Speaker mit einem 41-mm-Lautsprecher und Alexa-Sprachsteuerung sowie der Möglichkeit einer Integration in das eigene Smart-Home somit zu einem guten Sparpreis. Über Skills können Streaming-Dienste wie Spotify, Apple Music oder Deezer angebunden werden und zusätzlich können mehrere Echo-Lautsprecher untereinander telefonieren.Derzeit ist nicht bekannt, mit welcher Stückzahl an generalüberholten und zertifizierten Amazon Echo Dot (4. Generation) zu rechnen ist und wie lange der reduzierte Preis im Online-Shop gilt. Parallel zum Lautsprecher werden auch der Fire TV Cube für 47,99 Euro und der Echo Show 5 für 35,99 Euro als B-Ware verkauft.