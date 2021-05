Guter Deal ohne Bindung: Telefónica LTE Allnet Flat mit 40 GB für 20€

Mobilcom Debitel bietet einen sehr interessanten Deal, der Flexibilität und großes Datenvolumen in einem Angebot zusammenbringt. Für 20 Euro im Monat gibt es die Telefónica 40 GB LTE Allnet-Flat, das Deal-Paket kommt aber noch mit einem Extra-Bonus.

Für kurze Zeit im Angebot: Dieser Deal drückt den GB-Preis unter 50 Cent

Kleine Extras noch dazu

40 GB LTE Internet-Flat (225 Mbit/s)

Telefónica Netz

FLAT Telefonie & SMS

VoLTE & WLAN Call

EU-Roaming

Monatlich kündbar

2 Monate Gymondo gratis on top - jederzeit im Testzeitraum kündbar

19,99€ monatliche Grundgebühr

einmaliger Anschlusspreis 9,99€ statt 39,99€

Telefónica-Deal bei Mobilcom Debitel sichern

Vitrado

Tarife mit einem Durchschnittspreis von 1 Euro pro Gigabyte Surfvolumen kann man in die Kategorie der eher günstigen Angebote stecken. Mit seinem neuesten Deal unterschreitet Mobilcom-Debitel diese Grenze noch einmal sehr deutlich - und lässt dieses vermutlich auch deshalb wohl nur sehr wenige Tage laufen. Ab jetzt gibt es den Telefónica 40 GB LTE Allnet Flat für 19,99 Euro im Monat - also mit einem Durchschnitts-Gigabyte-Preis von 50 Cent. Unbedingt beachten: Die Aktion gilt nur für wenige Tage und läuft am 10.05. um 18 Uhr aus, macht aber die Entscheidung dank monatlicher Kündbarkeit auch deutlich leichter.Wie der Name schon vermuten lässt, werden hier 40 Gigabyte Surfvolumen im Telefónica-Netz angeboten. Unterwegs ist man dabei mit LTE-Verbindung mit bis zu 225 Mbit/s, auf eine Option, 5G nutzen zu können, verzichtet der Tarif aber vollständig - bei der bisher oft mangelhaften Abdeckung der neuen Mobilfunk­technik aber für viele wohl kein zwingendes Ausschlusskriterium. Dazu schnürt man dann noch alles, was man von einem modernen Flat-Tarif erwartet: Die Einheiten für Telefonie & SMS sind unbegrenzt, VoLTE & WLAN Call sind an Bord, auch EU-Roaming versteht sich von selbst.Zu guter Letzt rundet man dieses Paket mit ein paar kleinen Extras ab, die zusätzliche Anreize schaffen sollen. Der einmalige Anschlusspreis von normalerweise 40 Euro wird hier auf 10 Euro zusammengestrichen, darüber hinaus gibt es dann noch zwei Monate beim Fitness-Portal Gymondo gratis on top - hier gilt es wie immer rechtzeitig zu kündigen, das ist aber jederzeit im Testzeitraum möglich. Im Anschluss findet ihre alle Details noch einmal im Überblick: