Zeitungen mit Wochenend-Notausgaben: Ransomware befällt Madsack

Für die Abonnenten einer Reihe von Print-Zeitungen war die ausgiebige Lektüre nach dem Sonntagsfrühstück eine recht kurze Angelegenheit. Denn eine Ransomware-Infektion in der IT-Infrastruktur legte die Madsack Mediengruppe weitgehend lahm.

Bezahlschranke vorübergehend aus

Zu der Gruppe gehören verschiedene Regionalzeitungen, darunter die Wolfsburger Allgemeine Zeitung. Deren Chefredakteur teilte den Lesern mit, dass man am Samstag lediglich eine Notausgabe der Publikation für das Wochenende herausgeben konnte. "Der Grund ist ein Cyberangriff auf die Computersysteme, die wir zur Herstellung der Zeitung nutzen", erklärte er.Daher musste man einige Teile der Ausgabe komplett wegfallen lassen. Und in den Bereichen, die immerhin noch gedruckt werden konnten, fehlten auch diverse Beiträge, so dass die Inhalte etwas gestreckt werden mussten. Betroffen waren letztlich alle Redaktionen, die zu Madsack gehören - allerdings in unterschiedlichen Ausmaßen. Durch die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Teams konnten immerhin Teile der Zeitung gerettet werden.Der Verlag reagierte auf das Problem, indem man kurzerhand mehr Informationen über die Online-Ausgaben der Zeitungen bereitstellte. Damit die Nutzer hier schneller an die gewünschten Beiträge kamen, wurden am Wochenende vorübergehend die Bezahlschranken abgeschaltet, so dass Abonnenten, die sonst eher nicht auf die Online-Angebote zugriffen, wenigstens nicht erst ihre Zugangsdaten suchen mussten.Verursacht wurde das Problem laut einem Bericht von T-Online durch die Nefilim-Ransomware. Diese gibt es bereits seit über einem Jahr. Insofern dürfte die Verantwortung für die Probleme bei den IT-Verantwortlichen liegen, die die zugrundeliegenden Schwachstellen bis heute nicht wirksam geschlossen haben. Nefilim gehört bereits zu den neueren Ransomware-Klassen, die nicht nur Daten der Nutzer verschlüsseln, sondern sie auch an ihre Betreiber ausleiten, um die Möglichkeiten bei der Erpressung von Lösegeldern zu verbessern.