Crash-Tarif: 750 MB & 100 Minuten im Netz der Telekom für 2,99 Euro

Beim Klarmobil-Ableger Crash gibt es nur für kurze Zeit wieder den Ein­steiger-Tarif im Netz der Telekom. Man bekommt die Smart­phone-Flat 750 für nur 2,99 Euro im Monat . Enthalten ist in diesem Angebots-Tarif dann ein LTE-Datenpaket mit 750 MB und 100 Freiminuten.

Tarif Smart Flat 750 MB Minuten inklusive 100 Preis je weitere Minute 9 Cent Preis je SMS 9 Cent Netz Telekom/D1-Netz Datenvolumen 750 MB LTE-Geschwindigkeit max. 25 Mbit/s Preis 24 Monate je 2,99 Euro Zum Angebot

Crash

SMS und Gespräche ab der 101. Minute werden mit 9 Cent je Einheit berechnet. Damit kommt man sehr gut aus, wenn man unterwegs nur wenige Daten benötigt - zum Beispiel für WhatsApp oder für E-Mails. Dabei profitiert man noch vom Netz der Telekom mit hoher Netzabdeckung und viel gelobter Verbindungsqualität. Genutzt wird das 4G-LTE-Netz mit maximal 25 Mbit/s Down­load­ge­schwin­dig­keit. Der Angebots-Tarif hat eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten und ist jetzt nur für kurze Zeit online zu haben Für Wenigsurfer ist das ein sehr attraktives An­ge­bot, da bei Crash nun der monatliche Preis von re­gu­lär 5,99 Euro auf jetzt 2,99 Euro ge­senkt wurde - man zahlt also gerade einmal knapp 72 Euro in der zweijährigen Min­dest­ver­trags­lauf­zeit. Auch die normalerweise fällige An­schluss­ge­bühr entfällt derzeit. Günstiger wird man daher kaum an einen ent­spre­chen­den Ver­trag im Netz der Telekom kommen. Zudem bie­tet der Tarif VoLTE und Wifi-Call.Der vergünstigte Preis gilt nur in den ersten 24 Monaten, danach zahlt man den regulären Preis von 5,99 Euro. Wer rechtzeitig kündigt, kann dann aber auf das nächste Top-Angebot umsteigen.