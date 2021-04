Erste Bilder: Geschichtsträchtiger Flug auf dem Mars ist geglückt

Es wird eine Marke in der Geschichte hinterlassen: Heute ist die Menschheit das erste Mal auf einem anderen Planeten mit Antrieb geflogen. Der NASA Helikopter Ingenuity konnte das erste Mal erfolgreich aufsteigen und wieder landen - auch dank Qualcomm-Technik.

Ein historischer Tag: motorisierter, kontrollierter Flug auf dem Mars ist geglückt

Technikdemo

Es ist ein Ereignis, das die Entwickler ganz bewusst in direkten Zusammenhang mit dem historischen ersten Motorflug der Wright-Brüder stellen. Der Ingenuity Mars-Helikopter der NASA hat sein erstes Flugmanöver auf dem Mars - auf 3 Meter aufsteigen, schweben und wieder landen - erfolgreich absolviert. Damit ist es das erste motorgetriebene Flugobjekt der Menschheit, das auf einem anderen Planeten abheben und wieder landen konnte. Rührendes Detail: Ingenuity hat ein kleines Stück Stoff des Fluggeräts der Gebrüder Wright an Bord - eine Ehrerweisung an die Flugpioniere.Und dieser historische Event bringt natürlich noch einige andere Premieren mit. So nutzt die NASA alle Möglichkeiten, einen ersten Satz von Daten sofort der Öffentlichkeit bereitzustellen , bevor man später hochauflösende Videos und Bilder nachreichen wird. "Der Ingenuity Mars Helicopter der NASA machte diese Aufnahme, während er am 19. April 2021 über der Marsoberfläche schwebte, während des ersten motorisierten, kontrollierten Fluges auf einem anderen Planeten", so das Team zum ersten verfügbaren Bild, das den erfolgreichen Start belegt.Der beeindruckende Erfolg wird dabei von einem radikal neuen Ansatz unter der Haube ermöglicht. Statt wie üblich auf spezielle Prozessoren zu setzen, die extreme Zuver­lässigkeit gegen viel Rechenleistung tauschen, kommt in dem Helikopter eine angepasste Version der existierenden Qualcomm Flight Plattform zum Einsatz. "Die Plattform konzen­triert sich auf technologische Vorteile, die typischerweise auf die Drohnentechnologie für Verbraucher abzielen", so die Entwickler.Ingenuity soll in den kommenden Tagen und Wochen weitere Flüge mit steigendem Schwierigkeitsgrad absolvieren. Die Wissenschaftler wollen so viele Daten wie möglich über das Flugverhalten und die Robustheit der eingesetzten Technik sammeln. Das Langzeitziel ist dabei klar: Der kleine Helikopter soll den Weg bereiten für wesentlich größere fliegende Sonden , die dann natürlich deutlich mobiler wären als ihre fahrenden Kollegen.