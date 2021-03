Nur für 3 Tage: Neue Knaller-Deals jetzt bei Media Markt und Saturn

Media Markt und Saturn gehen mit ihrer "Preisansage"-Aktion in den Schnäpp­chen-Endspurt und zeigen sich in den Online-Shops noch vor dem Wochenende mit günstigen Deals. Wir haben die besten Technik-Angebote in den Prospekten gefunden und verraten die Highlights.

Fernseher, Nintendo Switch und Smartphones stark reduziert

Günstige SSDs, Festplatten, Drucker und Haushaltsgeräte

Günstige Deals und viele Tagesangebote

Günstige Deals und viele Tagesangebote

Saturn

Beide Elektronikhändler setzen auch zum Ende der Woche weiterhin auf ihre Preisansage unter dem Motto "Vergleichen zweck­los!". Dabei ist es egal, ob ihr auf der Aktionsseite von Saturn oder unter den Angeboten von Media Markt fündig werdet, da sich beide Online-Shops derzeit die Produktauswahl und Prei­se teilen. Bei einer Bestellung könnte somit eher entscheidend sein, welche Filiale in eurer Region für eine Abholung näher gelegen ist. Aufgrund des Lockdowns ist eine ver­sand­kos­ten­freie Lieferung jedoch zu bevorzugen.Ohne dass Gutscheine oder Coupons eingegeben werden müssen, findet ihr den Preisnachlass heute in einer handvoll Kategorien. Hoch im Kurs stehen unter anderem Fernseher, Smartphones, Konsolen, Notebooks und natürlich auch viele Haushaltsgeräte. Zudem solltet ihr einen Blick auf alle Angebote werfen, die für das Home-Office interessant sind. Sparen kann man zum Beispiel bei der Anschaffung von Druckern, PC-Zubehör wie SSDs, Desktop-PCs und den für die Arbeit essentiell wichtigen Kaffeevollautomaten.Aktuell gehören günstige 4K-Fernseher zu den beliebtesten Anschaffungen der Media Markt- und Saturn-Kunden. Dabei können wir im Preisbereich unter 1000 Euro zum Beispiel den Samsung GQ 55 Q60T (55 Zoll) mit QLED-Technik für 729 Euro und den größeren Samsung GU 65 TU 8079 (65 Zoll) für nur 749 Euro empfehlen. Im Premium-Bereich sind es hingegen Smart-TVs wie der LG OLED 65 BX 9LB (65 Zoll) für nur noch 1699 Euro, seine kompaktere 55-Zoll-Version für 1111 Euro oder der Sony KD-65XH9505 (65 Zoll) für 1399 Euro, die uns in den Online-Shops überzeugen.Im mobilen Bereich sind es Produkte wie die Nintendo Switch Lite inklusive Animal Crossing: New Horizons für 241 Euro und diverse Smartphones sowie Tablets, die sich im Prospekt stark reduziert sehen lassen können. So gehören auch die Android-11-Modelle Xiaomi Redmi Note 8 Pro für 195 Euro und das Samsung Galaxy S20 FE für 519 Euro zu unseren Favoriten. Für Einsteiger sind zudem das Samsung Galaxy A41 für 199 Euro oder das Galaxy Tab A7 Tablet für 192 Euro interessant. Den Speicher rüstet man hier am besten gleich mit einer SanDisk Ultra MicroSD-Karte für 28 Euro um 128 GB auf.Zu den weiteren Schnäppchen bei Media Markt und Saturn gehören heute die Crucial MX500 SSD für 90 Euro und die Samsung 860 EVO SSD für 98 Euro - beide mit je 1 TB Speicher. Ein PC- und Notebook-Upgrade kann auch die externe Festplatte WD Elements mit 5-TB-Ka­pa­zi­tät für nur noch 110 Euro liefern. Oder man gönnt sich die stationäre WD Elements mit 10 TB für günstige 172 Euro. Abseits von SSDs und Festplatten finden wir Gefallen am JBL Charge Essential Bluetooth-Lautsprecher für 89 Euro und dem HP Envy 6032 Multi-Funk­tions-Drucker für solide 90 Euro.Als "waschechtes Schnäppchen" bieten die Online-Shops in ihren Prospekten derzeit die Samsung WW71T Waschmaschine für nur noch 399 Euro an und auch der Preis des Sodastream Crystal 2.0 Wassersprudlers inklusive Zubehör kann sich für unter 100 Euro weiterhin sehen lassen. Als günstigen Kaffeevollautomaten könnt ihr unter anderem die Delonghi Ecam 21.116.B Magnifica S für nur noch 329 Euro in die engere Auswahl nehmen. Ebenso interessant: Der Ecovacs Deebot Ozmo T8 Aivi Saugroboter für 619 Euro und der Beko GNO4331 Side-by-Side-Kühlschrank für 699 Euro.Die nachfolgenden Buttons führen euch direkt zu den Rabattaktionen von Media Markt und Saturn. Beachtet dabei auch eventuell weiterhin verfügbare Tagesangebote, die jeweils nur für 24 Stunden gültig sind. Vor dem Kauf empfehlen wir wie üblich einen Blick in einen Preisvergleich eurer Wahl. Saturn und Amazon