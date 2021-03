Wegwerf-Wahnsinn: Gatorade verkauft "smartes" Schweiß-Pflaster

Unter dem Deckmantel der Optimierung versuchen sich viele Unter­nehmen an mehr oder weniger smarten Helfern, bei Gatorade heißt dieser Versuch Gx Sweat Patch. Zum Preis von 12,50 US-Dollar pro Einweg-Pflaster sollen Sportler zum Flüssigkeitszufuhr-Experten werden.

Ein dummes Pflaster, das mit einer App etwas schlauer wirkt



Gx Sweat Patch: Nur mit App ein bisschen schlauer Gx Sweat Patch: Nur mit App ein bisschen schlauer

Zwei Pflaster für 25 US-Dollar

Gatorade

Es gibt wirklich gute Anwendungsfelder für smarte Geräte , manchmal treibt der Drang zur scheinbar nötigen Optimierung aller Lebensbereich aber auch sehr bunte Blüten. Das, was Gatorade unter dem Namen Gx Sweat Patch jetzt vorstellt, kann man wohl klar als Marketing-Gag verstehen, der das isotonische Getränk in ein fortschrittliches Licht rücken soll. Kritisch betrachtet zeigen die "smarten" Einweg-Pflaster in der Konsequenz aber auch, wie weit man es mit Optimierungs-Wahnsinn und Wegwerf-Kultur wohl treiben kann.Auch wenn Gatorade versucht, die Schweiß-Pflaster auf den ersten Blick wie ein smartes Gerät aussehen zu lassen, handelt es sich dabei eigentlich um sehr simple Pflaster, die Lebens­mittelfarben in kleinen Kanälen als Indikatoren nutzen. Auf diese Weise soll Anwendern nach dem Workout der Flüssigkeitsverlust, die Schweiß­rate und der Natriumverlust aufgezeigt werden. Den smarten Anstrich bekommt das System durch eine passende Gatorade Gx App für iOS. Diese nutzt die Kamera und Bilder­kennung, um die vom Pflaster angezeigten Werte in eine Workout-Übersicht zu übertragen.Gatorade empfiehlt den Einsatz nur bei den "intensivsten Workouts". Da die Pflaster auch nur eine begrenzte Schweiß-Kapazität aufweisen, weist man im FAQ darauf hin, doch am besten mit dem Sport aufzuhören, sollten die Röhrchen vollständig gefüllt sein. Jedes Gx Sweat Patch ist wegen des Aufbaus natürlich nur für eine Nutzung vorgesehen, zwei der Pflaster werden im Doppelpack für 25 US-Dollar angeboten.