Xbox Live hatte vergangene Nacht einen ungewöhnlich langen Ausfall

Wer gestern Abend eine Runde Xbox spielen wollte und auf digitale Titel angewiesen war, der konnte und musste schnell feststellen: Nichts geht mehr. Das ist nicht ungewöhnlich, normalerweise dauern solche Störungen aber nicht lange. Nicht so jene von letzter Nacht.

Massive Störung

Die Probleme mit den Gaming-Netzwerken von Microsoft haben um 21.15 Uhr mittel­eu­ro­päischer Zeit begonnen. Erst kurz vor vier Uhr früh gab der Redmonder Konzern eine Entwarnung und teilte mit, dass die Netzwerke wieder so laufen wie sie sollen. Kein Unternehmen ist vor Ausfällen von Online-Diensten sicher, eine Downtime von fast sieben Stunden ist aber dennoch höchst ungewöhnlich.Glück hatten nur jene, die zum Zeitpunkt bzw. Beginn des Ausfalls bereits eingeloggt waren. In diesem Fall konnten die Spieler zumindest auf ihre digitale Bibliothek zugreifen. Der Ausfall der Xbox Live-Server weitete sich später aber sogar noch aus, sodass auch weitere Dienste wie xCloud, Multiplayer und Store nicht nutzbar waren.Der Xbox Support teilte zunächst mit, dass man die Angelegenheit untersucht, später wurden die Probleme als "großer Ausfall" klassifiziert. Bisher hat Microsoft nicht mitgeteilt, was dafür verantwortlich war. Wie erwähnt sind Server-Probleme auch für Cloud-Größen wie Microsoft nicht ungewöhnlich bzw. ist auch der Redmonder Konzern nicht davor gefeit. Normalerweise sind diese aber eben in weniger als einer Stunde behoben.Zuletzt gab es einen ähnlich massive Probleme bei Microsoft im vergangenen Herbst: Damals führte eine veränderte Konfiguration am Azure Active Directory Service zu einem langen und weitreichenden Ausfall von Microsoft-Diensten, Outlook, Office 365, Microsoft Teams sowie Azure.Damals wurde die falsche Konfiguration zwar umgehend rückgängig gemacht, Hochfahren und Wiederherstellen der Dienste benötigte aber trotzdem mehrere Stunde - auch weil die ersten Rollback-Schritte nicht erfolgreich waren. Ob etwas Ähnliches auch hier vorlag, ist natürlich Spekulation, es ist aber zu hoffen, dass Microsoft verrät, was tatsächlich passiert ist.