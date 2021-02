Knallhart reduziert: SSDs & Festplatten bei Media Markt und Saturn

Auf der Suche nach günstigen SSDs und Festplatten sollte man heute einen Blick auf die Speicherwoche bei Media Markt und Saturn werfen. Nur in dieser Woche zeigen sich in den Online-Shops viele Angebote von Samsung, WD, SanDisk und Co. zum Schnäppchen-Preis.

Bis zum 1. März um 9 Uhr veranstalten die Elektronikhändler die bekannte und bei WinFuture-Lesern beliebte Speicherwoche . Unter dem Motto "" gibt es hier einen teilweise deutlichen Preis­nachlass auf Solid State Drives und klassische HDDs sowie externe Festplatten, USB-Sticks und MicroSD-Karten. Gutscheine oder Coupon-Codes werden für den Rabatt nicht benötigt. Eine versandkostenfreie Lieferung wird ab einem Einkaufswert von 59 Euro ermöglicht.Trotz Corona-Lockdown können Bestellungen über die Online-Shops auch in den Filialen vor Ort abgeholt werden. Beachtet hierbei die Bestimmungen und Öffnungszeiten der Media Markt- und Saturn-Läden in euren jeweiligen Regionen. Außerdem solltet ihr der Rabattaktion jeden Abend ab 18 Uhr einen Besuch ab­statten, da die beiden Händler dann jeweils bis 9 Uhr früh mit weiteren Deals rund um SSDs und Festplatten starten.In dieser Speicherwoche werden bei Media Markt und Saturn insgesamt 12 Produkte über die gesamte Dauer der Rabattaktion stark reduziert. Im Bereich der SSDs gehören die Crucial BX500 für 87 Euro und die SanDisk SSD Plus für 92 Euro zu den Highlights. Auch die Crucial MX500 für nur noch 90 Euro kann sich sehen lassen. Alle drei Solid State Drives liefern je­weils eine Kapazität von 1 TB. Wer mehr Speicher benötigt und auf das moderne M.2-Format wechseln möchte, sollte sich die 2 TB große Crucial P2 NVMe-SSD genauer ansehen. Sie schlägt mit nur noch 215 Euro zu Buche.Bei Festplatten setzen die Online-Shops von Media Markt und Saturn vor allem auf externe Modelle zum Schnäppchen-Preis. Unter den Angeboten findet man zum Beispiel die Seagate Expansion+ mit 2 TB für 67 Euro und das HDD-Datengrab WD My Book mit 8 TB für re­du­zier­te 140 Euro. Solltet ihr eine MicroSD-Karte für euer Smartphone oder die Nintendo Switch benötigen, empfiehlt sich hingegen die SanDisk Ultra mit 200 GB für nur 27 Euro. Und wer eine flotte externe USB-3.0-SSD benötigt, kann sich die WD My Passport mit 1 TB Speicher für 150 Euro genauer ansehen.Die nachfolgenden Buttons führen euch direkt zur Speicherwoche-Rabattaktion bei Media Markt und Saturn. Solltet ihr bei diesen Angeboten nicht fündig werden, raten wir euch die neuen Prospekte der Online-Shops zur durchstöbern. Wahlweise den Preis-Ansage-Rabatt oder die Vergleichen-zwecklos-Aktion Saturn und Amazon