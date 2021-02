Netflix, Disney+ & Prime Video: Highlights der Woche im Überblick

Mehr als 35 neue Filme und Serien sind in dieser Woche bei den drei großen Video-Streaming-Diensten Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ zu sehen. Zu den interessantesten Streifen gehören die neue Serie Soulmates und das Filmdrama Neues aus der Welt.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 6)

Run On ab 10. Februar

Neues aus der Welt ab 10. Februar

En passant pécho - Zwei Dealer in Paris ab 10. Februar

Verschwunden: Tatort Cecil Hotel ab 10. Februar

Capitani ab 11. Februar

Layla Majnun ab 11. Februar

Red Dot ab 11. Februar

Liebe² ab 11. Februar

Nadiyas Backwelt ab 12. Februar

Bestattungen à la Bernard ab 12. Februar

To All The Boys: Always And Forever ab 12. Februar

Dani Rovira: Hass ab 12. Februar

Xicos Weg ab 12. Februar

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 6)

Soulmates - Staffel 1 ab 08. Februar

Im Netz der Gewalt ab 08. Februar

Zu weit weg ab 08. Februar

Monuments Men - Ungewöhnliche Helden ab 08. Februar

Ma ab 09. Februar

Der Soldat James Ryan ab 09. Februar

Grease ab 10. Februar

Johnny Englisch - Jetzt erst recht ab 10. Februar

Battleship ab 11. Februar

The Map of Tiny Perfect Things ab 12. Februar

The Family Man - Staffel 2 ab 12. Februar

Songbird ab 12. Februar

Transformers ab 12. Februar

Transformers - Die Rache ab 12. Februar

Transformers 3 - Dark of the Moon ab 12. Februar

Transformers: Ära des Untergangs ab 12. Februar

Robert The Bruce - König von Schottland ab 14. Februar

Schlussmacher ab 14. Februar

Neue Filme und Serien bei Disney+ (KW 6)

An die Töpfe, fertig, lecker! (Staffel 1-2) ab 12. Februar

Car S.O.S. (Staffel 7) ab 12. Februar

Die Beni Challenge (Staffel 1-3) ab 12. Februar

Faszination Supercars (Staffel 1) ab 12. Februar

In der Woche vom 8. bis 14. Februar bietet vor allem Prime Video die größte Auswahl an neuen Filmen und Serien an. Exklusiv zeigt Amazon die erste Staffel von Soulmates, einer Anthologie-Serie in einer nahen Zukunft, in der ein Test entwickelt wurde, seinen See­len­ver­wandten zu finden. Außerdem gehen einstige Blockbuster wie Monuments Men, Der Soldat James Ryan, Battleship und die Transformers-Reihe für Prime-Mitglieder auf Sendung. Die Neuheiten-Auswahl bei Disney+ ist hingegen in den nächsten 7 Tagen beschränkt auf einige wenige Kinder-, Koch- und Autoserien.Zu den Netflix-Highlights der sechsten Kalenderwoche 2021 gehört vor allem der Film Neues aus der Welt, der Zuschauer ins Jahr 1870 und in den Westen der USA versetzt. In den Haupt­rollen von Paul GreenGrass' Drama ist neben Tom Hanks die deutsche Jung­schau­spie­le­rin Helena Zengel zu sehen. Für ihre Rolle als Johanna Leonberger wurde sie unter anderem für den diesjährigen Golden Globe-, Satellite- und SAG-Award als beste Nebendarstellerin nominiert. Abseits davon startet das nächste echte Highlight auf Netflix mit Tribes of Europa erst in der nächsten Woche.