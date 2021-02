Nur für 3 Tage: Media Markt und Saturn starten Weekend Deals XXL

Pünktlich zum Wochenende gehen in den Online-Shops von Media Markt und Saturn die neuen Weekend-Deals an den Start. Stark reduzierte Schnäppchen zeigen sich zudem in den Prospekten und dem Wahnsinns-Schnell-Verkauf der Händler. Wir verraten euch die besten Angebote.

Stark reduzierte SSDs, Festplatten und Notebooks

Günstige 4K-Fernseher, Smartphones und Wearables

Rabatt auf Kopfhörer, Tastaturen, Philips Hue und Haushaltsgeräte

Neue Prospekte und großer Home-Office-Rabatt

Neue Prospekte und Wahnsinns-Schnell-Verkauf

MediaSaturn

An diesem Wochenende solltet ihr vor allem die Technik-Angebote aus den neuen Weekend Deals XXL bei Saturn und den Breaking Deals bei Media Markt durchstöbern. Diese sind teilweise nur bis Sonntag gültig. Abseits von diesen beiden Aktionen steht der Wahnsinns-Schnell-Verkauf im Mittelpunkt, während zu­sätz­lich ein Prospekt für Home-Office-Schnäppchen die Runde macht. Das Gute: Gutscheine oder Coupon-Codes benötigt ihr für den Preisnachlass nicht. Der Rabatt wird spätestens im Warenkorb angezeigt.Auch heute findet man in den Online-Shops günstige Preise querbeet über alle Kategorien verteilt. Von Notebooks und Tablets über Fernseher und Soundbars bis hin zu Haushaltsgeräten und Smartphones ist alles mit dabei. Hoch im Kurs stehen bei WinFuture-Lesern zudem Speichermedien, wie SSDs und Fest­plat­ten, sowie FritzBox-Produkte und Kameras. Die Elektronikhändler liefern die Schnäppchen oft versandkostenfrei nach Hause. Alternativ kann eine Abholung in einer Filiale vor Ort re­ser­viert werden.In der Kategorie der Speichermedien fallen uns bei Media Markt und Saturn vor allem gün­sti­ge Produkte wie die Crucial MX500 SSD für nur 89 Euro und die SanDisk Ultra 3D NVMe-SSD (M.2) für 88 Euro auf. Beide Solid State Drives kommen mit jeweils 1 TB Speicher. Im Be­reich der externen Festplatten können sich hingegen die WD Elements mit 5 TB für 95 Euro und die Seagate Expansion+ mit 1 TB für 43 Euro sehen lassen. Eine solide Win­dows-Boot-SSD gibt es mit der Crucial P2 (M.2) mit 500 GB für 50 Euro und als HDD-Datengrab bietet sich der Seagate Backup Plus Hub mit 8 TB für 119 Euro an.Wer nach einem neuen Notebook Ausschau hält, wird heute ebenfalls in den Angeboten beider Online-Shops fündig. Zu unseren Favoriten gehört das ASUS VivoBook 15 (15,6 Zoll) mit Full-HD-Display, Intel Core i5-CPU, 8 GB RAM und einer 512 GB SSD für 529 Euro. Wer 100 Euro mehr investieren kann, erhält das Acer Aspire 3 mit AMD Ryzen 7-Prozessor, 16 GB Ar­beits­spei­cher und ebenfalls einer 512 GB SSD für 629 Euro. Eine Nummer größer zeigt sich der 17-Zöller HP 17-ca1376ng für 579 Euro, der ebenfalls auf Hardware von AMD setzt. Oder aber man greift zum Gaming-Laptop Acer Nitro 5 mit Nvidia GeForce GTX 1650 für 809 Euro.Tolle Deals halten Media Markt und Saturn auch für Fernseher bereit. Besonders beliebt sind der Samsung GU 50 TU 7199 (50 Zoll) für nur 496 Euro und der LG OLED 55 CX 9LA (55 Zoll), der nach Direktabzug im Warenkorb nur noch 1399 Euro kostet. Ebenso kompakt ist der für Einsteiger geeignete Sony KD-55X7055 (55 Zoll) für nur 552 Euro oder der leicht größere 65-Zöller Samsung GU 65 TU 8079 für solide 699 Euro. Eine deutlich größere Dis­play-Diagonale gibt es mit dem 4K-Fernseher Samsung GU 75 TU 7199 (75 Zoll), der dank des Wahnsinns-Schnell-Verkaufs mit nur 999 Euro als Schnäppchen zu Buche schlägt.Wie üblich können die Online-Shops und Prospekte auch heute mit guten Angeboten im Be­reich der Smartphones ohne Vertrag punkten. So wird unter anderem das Samsung Galaxy A41 mit Android 10 für nur 209 Euro verkauft und das Einsteiger-Modell Galaxy A21s geht sogar für nur 159 Euro über die virtuelle Ladentheke. Alternativ kann man zum Huawei P30 Lite in der New Edition mit EMUI 10 für 219 Euro greifen oder sich das Xiaomi Mi 10T 5G für nur 459 Euro sichern. Ebenso sinken die Preise von Wearables. Für 125 Euro gibt es die Galaxy Watch Active und der Fitbit Inspire 2 Fitness-Tracker wird für nur 75 Euro verkauft.Zu den weiteren Technik-Schnäppchen bei Media Markt und Saturn gehören unter anderem die kabellosen JBL Tune 500BT Bluetooth-Kopfhörer für nur 29 Euro und die LG DSK8 Sound­bar inklusive Subwoofer für knapp 300 Euro. Gamer sollten sich zudem die Angebote für die Roccat Vulcan 120 Aimo genauer ansehen. Die mechanische Tastatur kostet heute nur 119 Euro. Interessant ist auch der Deal für den Philips Hue Play Lightstrip , der passend für 55-Zoll-Fernseher mit nur 159 Euro zu Buche schlägt. Oder aber man gönnt sich die Sony Alpha 6000 Kamera. Sie wird für 666 Euro im Bundle mit zwei Objektiven, einer Tragetasche und Speicherkarte angeboten.Abschließend werfen wir einen Blick auf die günstigen Haushaltsgeräte aus den aktuellen Prospekten der Online-Shops, die ebenfalls von einem Direktabzug während des Wahnsinns-Schnell-Verkaufs profitieren. Zu den Highlights zählen unter anderem die Bauknecht WM 9 M100 Wasch­ma­schi­ne für 369 Euro und der Saeco SM7683/10 Kaf­fee­voll­au­to­mat für 949 Euro. Etwas preiswerter zieht man sich seinen Kaffee jedoch mit der Philips EP 2220/40 für 330 Euro. Außerdem bietet Saturn den AEG T8DB Trockner heute für 515 Euro an und verkauft den modernen Bosch Serie 6 Kühlschrank für 699 Euro. Die folgenden Buttons führen direkt zu den Rabattaktionen.