Amazon Prime Video: 23 Filme bis Sonntag für je nur 99 Cent leihen

Amazon stellt Prime-Mitglieder an diesem Wochenende mehr als 20 Filme zur Auswahl, die für je 99 Cent ausgeliehen werden können. Neben di­ver­sen Klassikern zählen zu den Highlights Streifen wie Meisterdetektiv Pika­chu, Edison, The Assistant und Unhinged.

Die neuen 99-Cent-Filme von Amazon Prime Video im Überblick

Cut Throat City - Stadt ohne Gesetz

Der Junge muss an die frische Luft

Die Wolf-Gäng

Edison - Ein Leben voller Licht

Follow Me

Guns Akimbo

I Still Believe

Legacy of Lies

Mercy Black

Pokémon - Meisterdetektiv Pikachu

SCOOBY!

Seized - Gekidnappt

Sonata - Symphonie des Teufels

Sputnik - Es wächst in dir

Suvive the Night

The Assistant

The Grudge

The King of Staten Island (HD & 4K)

The Postcard Killings

The Secret - Traue dich zu träumen

Trauma Center

Unhinged - Außer Kontrolle (HD & 4K)

Die so genannten Prime Video-Deals für Filme stehen bis einschließlich Sonntag (31. Januar) allen Mitgliedern mit einem aktiven Prime-Abonnement zur Verfügung. Wird ein Film für 0,99 Euro ausgeliehen, verbleibt er bis zu 30 Tage in der "Videothek" des Nutzers. Nach dem Start der Wiedergabe endet die Leihfrist hingegen bereits nach 48 Stunden. Die alternative Kauf­op­tion wird seitens Amazon nicht reduziert. Die meisten Blockbuster schlagen hier weiterhin mit acht bis 14 Euro zu Buche. Interessierte Neukunden können die Prime-Mitgliedschaft aktuell für 30 Tage kostenlos ausprobieren Unter den reduzierten Filmen befinden sich an diesem Wochenende viele Streifen aus den Jahren 2019 und 2020. Unter anderem ist Bruce Willis in Trauma Center und Survive the Night zu sehen, während Pokémon Meisterdetektiv Pikachu mit Ryan Reynolds und The As­sis­tant mit Emmy-Preisträgerin Julia Garner gestreamt werden können. In 4K-UHD-Qualität stellt Amazon weiterhin Filme wie The King of State Island mit Pete Davidson und Unhinged mit Russell Crowe bereit. Abseits davon bringt man Harry Potter-Darsteller Daniel Radcliffe in Guns Akimbo und Benedict Cumberbatch in Edison auf den Fernseher.