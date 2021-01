Videokonferenzen & Co: Amazon Echo Show 10 in Kürze erhältlich

Mit dem Echo Show 10 wird Amazon voraussichtlich bereits im Februar seinen ersten Alexa-Lautsprecher mit Smart Display und Be­we­gungs­funk­tion auf den Markt bringen. Der Starttermin in den USA steht fest und dürfte auch in Deutschland nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Smart-Display für Videokonferenzen und Überwachungskamera in einem

Amazon

Am 25. Februar 2021 beginnt der Verkauf des Amazon Echo Show 10 in den Vereinigten Staaten. Hierzulande wird auf der Produktseite des WLAN-Speakers (noch) der Status "Bald verfügbar!" aufgeführt. Knapp 250 Euro verlangt der Online-Händler für den neuen Echo Show der dritten Generation, der in diesem Jahr mit einem 10,1 Zoll großen HD-Bildschirm samt Kameraverfolgung erhältlich sein wird. Im Mittelpunkt stehen Videoanrufe, die gerade während des Corona-Lockdowns Familien und Freunde miteinander verbinden sollen.Die verbaute 13-Megapixel-Kamera des Echo Show 10 verfolgt Personen im Raum au­to­ma­tisch, soweit ein Videotelefonat geführt wird. Außerdem werden Einzelpersonen näher her­an­ge­zoomt oder bei Gruppengesprächen im Weitwinkel aufgenommen. Abseits von mög­li­chen Videokonferenzen erlaubt ein Fernzugriff auf den WLAN-Lautsprecher die Überwachung der eigenen vier Wände, indem auch hierfür der 175-Grad-Drehradius genutzt werden kann. In vielen Haushalten sieht Amazon den neuen Echo Show 2021 zudem als Küchenhilfe zur Darstellung von Rezepten und als klassischen Smart-Speaker zur Nutzung von Alexa und Musik-Streaming-Diensten.Wie auch die anderen Lautsprecher des Echo-Portfolios kann der Show 10 mit so genannten Skills von Drittanbietern verwendet werden. Vom lokalen Radiosender über Wetter- und Nachrichten-Infos bis hin zum TV-Programm und der Taxi-Bestellung werden hier bereits einige interessante Funktion zur kostenlosen Erweiterung angeboten. Zusätzlich lassen sich über das Touch-Display Video-Streaming-Dienste wie Amazon Prime Video oder Netflix abrufen. Wir rechnen damit, dass sich der Online-Händler noch im Februar zum offiziellen Starttermin des Amazon Echo Show 10 in Deutschland äußern wird.